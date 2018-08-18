RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9025902690279028

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 124
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 08:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?

Мало дзвінків, але вони є.
А скільки пропонують? Чи тільки ріелтори телефонують?

п.с.
Кожного тижня знижуйте ціну на 1 куй і так протягом місяця - то може куплять ще до кінця року :)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 гру, 2021 10:13, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 18.03.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:50

  Успіх написав:
  Первый написав:
  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.

Ціна .
Па 1600 за квадрат. Х2 з хвостиком. Нє?

Але там пише, що "ціна дешевша, ніж в забудовника!" :shock:
Мали б з руками відірвати, якщо це так?

68 куе за 1-к повітря, + ще 10-20 куе на ремонт + кучу часу та зусиль. Про метро вже сказали. Подивимось на інвештора який це купить :D .
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5516
З нами з: 19.09.10
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:10

"Концептуальне повітря над котлованом")))

  BIGor написав:68 куе за 1-к повітря, + ще 10-20 куе на ремонт + кучу часу та зусиль. Про метро вже сказали. Подивимось на інвештора який це купить

Ще раз - "ДЕШЕВШЕ ніж в забудовника!"
То як забудовник продає задорого, якщо і задешево НЕ беруть?🤔
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 18.03.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:21

  Успіх написав:
  BIGor написав:68 куе за 1-к повітря, + ще 10-20 куе на ремонт + кучу часу та зусиль. Про метро вже сказали. Подивимось на інвештора який це купить

Ще раз - "ДЕШЕВШЕ ніж в забудовника!"
То як забудовник продає задорого, якщо і задешево НЕ беруть?🤔

Многие в интернетах не сидят цены не мониторят видят стройку пакуют деньги в узелок и идут за квартирами.
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9496
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1658 раз.
Подякували: 2427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:59

  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.

сочувствую инвесторам :(
Феодал
 
Повідомлень: 55
З нами з: 18.08.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:02

  vitaliian написав:[
Многие в интернетах не сидят цены не мониторят видят стройку пакуют деньги в узелок и идут за квартирами.
Зображення

Кстати да, есть довольно большой контингент людей, которые не мониторят цены из года в год, от кризиса в кризис. Скирдуют, а при наличии достаточной суммы выходят на рынок и им глубоко фиолетово сколько стоил бетон в прошлом году, или три года назад.
hume
 
Повідомлень: 8334
З нами з: 27.12.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:16

  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.


а по другим квартирам больше ?
baraka
 
Повідомлень: 5108
З нами з: 09.10.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:22

  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.


Думаю, вы и сами знаете:
-место так себе, до действующего метро далеко а строящуюся откроют в лучшем случае через 2 года, даже до депресивной Гречко с троллейбусами нужно прогулятся, школы, садики, нормальные магазины, поликлиники поблизости отсутствуют. С одной стороны овраг, с остальных "чисто поле" после тепличного комбината с линией ЛЕП, гаражи и Квазар на издыхании.
-насколько помню сдачу домов переносили не раз
-дешевле застройщика на сколько-на 3 куе? Что бы был активный интерес разница должна быть от 10%. Интергал наверняка отдаст и в рассрочку а вы ведь хотите 100%.
-в Варшавских и Диброве можна найти и дешевле в строящемся, а возможно и в готовом(летом точно было) при этом поблизости Варшавского уже есть "цивилизация", а возле Дибровы метро будет прямо рядом и тралик с маршрутками под подъездом.
drevlyanin
 
Повідомлень: 671
З нами з: 01.04.20
Подякував: 331 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:30

  hume написав:
  vitaliian написав:[
Многие в интернетах не сидят цены не мониторят видят стройку пакуют деньги в узелок и идут за квартирами.
Зображення

Кстати да, есть довольно большой контингент людей, которые не мониторят цены из года в год, от кризиса в кризис. Скирдуют, а при наличии достаточной суммы выходят на рынок и им глубоко фиолетово сколько стоил бетон в прошлом году, или три года назад.


Есть такое, но цены "на сегодня" смотрят все и не только в одном комплексе. У каждого комп(смартфон) с интернетом в кармане.
drevlyanin
 
Повідомлень: 671
З нами з: 01.04.20
Подякував: 331 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:31

  hume написав:
  vitaliian написав:[
Многие в интернетах не сидят цены не мониторят видят стройку пакуют деньги в узелок и идут за квартирами.
Зображення

Кстати да, есть довольно большой контингент людей, которые не мониторят цены из года в год, от кризиса в кризис. Скирдуют, а при наличии достаточной суммы выходят на рынок и им глубоко фиолетово сколько стоил бетон в прошлом году, или три года назад.

Интересно что за контингент людей? Или снова люди с 3-4 куе дохода что сидят на мивине?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5516
З нами з: 19.09.10
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9025902690279028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2165, 2166, 2167
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21669 4032814
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 22:54
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 383553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30422
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2641)
08.12.2021 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.