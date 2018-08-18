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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9027902890299030>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Кстати да, есть довольно большой контингент людей, которые не мониторят цены из года в год, от кризиса в кризис. Скирдуют, а при наличии достаточной суммы выходят на рынок и им глубоко фиолетово сколько стоил бетон в прошлом году, или три года назад.


я бы сказал шо именно так в подавляющем большинстве случаев и происходит, по крайней мере с теми, кто реально рубит бабло, а не флудит на форумах, мысленно пристраивая во все дыры свой условно-виртуальный полтишок
и это нормально, бо на прогнозах и графиках зарабатывают лишь инфоцыгане
ну или пытаются ггг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

эвакуаторы передают уникдиме персональный привет с его родной соломы
Зображення
Зображення



а вот привет кому то из швейцарии
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:01

  BIGor написав:
  hume написав:Зображення

Кстати да, есть довольно большой контингент людей, которые не мониторят цены из года в год, от кризиса в кризис. Скирдуют, а при наличии достаточной суммы выходят на рынок и им глубоко фиолетово сколько стоил бетон в прошлом году, или три года назад.

Интересно что за контингент людей? Или снова люди с 3-4 куе дохода что сидят на мивине?[/quote]

Обычные люди, у которых нет времени или желания сидеть в интернетах каждый день. В основном те,
у кого заработок не равномерен по месяцам: приехали с заработков, провернули удачную сделку, продали спадщину, получили хороший годовой бонус аля Зрадио, "колхозники" после удачного сезона и т.п.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Хорошо у вас там в США.)) Вы заметили, что у вас США фигурирует в каждом эфире.. Кисельные берега.

С каких пор адекватный сервис и медицина считаются кисельными берегами? У нас сравни небольшой город и большой - 2 разные вселенные. Почему вы не допускаете, что где-то что-то может быть отлажено лучше чем здесь?
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:12

BIGor Знаю одного представителя сельской интеллигенции (в широком смысле) занимается семечкой, денег куры не клюют, купил две квартиры в Киеве, детям, но пока дети растут квартиры сдает. В интернетах не сидит, смартфона не имеет, вообщем живет как в старые добрые времена только машина поновее убитых жигулей. Тратит мало. Одевается в магазине "все для охоты и рыбалки".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 гру, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Але там пише, що "ціна дешевша, ніж в забудовника!" :shock:
Мали б з руками відірвати, якщо це так?

Застройщик дает в рассрочку, а тут хотят продать за кеш.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:39

  foxluck написав:
  Успіх написав:Але там пише, що "ціна дешевша, ніж в забудовника!" :shock:
Мали б з руками відірвати, якщо це так?

Застройщик дает в рассрочку, а тут хотят продать за кеш.


Форум трьоху з 15 метровими кімнатами, ремонтом і біля метро чекали за 50 кує.

Про який 42 метровий шлакострой в промзоні за 68 йде мова…
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:04

Зрозуміти б незрозуміле!©

  foxluck написав:
  Успіх написав:Але там пише, що "ціна дешевша, ніж в забудовника!" :shock:
Мали б з руками відірвати, якщо це так?

Застройщик дает в рассрочку, а тут хотят продать за кеш.

(відштовхуємось від тих 68куїв)
Тобто, якщо ціна дешевша на 3куя, то людина плює на це і бере у забудовника у розтермінування?
І тільки, якщо дешевше на 5куїв+, то тільки тоді починають думати/купляти?
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:26

  Успіх написав:
  foxluck написав:
  Успіх написав:Але там пише, що "ціна дешевша, ніж в забудовника!" :shock:
Мали б з руками відірвати, якщо це так?

Застройщик дает в рассрочку, а тут хотят продать за кеш.

(відштовхуємось від тих 68куїв)
Тобто, якщо ціна дешевша на 3куя, то людина плює на це і бере у забудовника у розтермінування?
І тільки, якщо дешевше на 5куїв+, то тільки тоді починають думати/купляти?

Спросите у знакомых где они покупают пироженные и поймёте системы нет, покупают там где они продаются. С квартирами все то же самое, кто то увидел рекламу позвонил купил другой годами мониторит олх в поисках скидки 50 копеек. Третий ещё что то.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:29

  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.

Будьте честны перед собой - место плохое. Самое худшее из всех новостроек в округе(Варшавские,Диброва,Мисто Квитив). Тупо в поле среди промзоны, метро даже когда и будет, то далеко(2км, причем строго пешком до него, автобуса там не будет). Я еще когда Диброва стартовала, то изучал округу - еще тогда думал: "Как Интергал может ЭТО продавать? Оно же непродаваемое". А сейчас еще вдобавок на ЛУНе написано, что срок аренды земли истек
Востаннє редагувалось Damien в Сер 08 гру, 2021 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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