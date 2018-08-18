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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9028902990309031>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:37

  Успіх написав:Коротше, думаю - що стратегію, яку я пропонував по цій квартирі -"щотижня знижувати ціну на 1куй протягом місяця" - нормальна, якщо людина справді хоче продати протягом місяця-двох, а не продавати рік-два :)

п.с.
Цікаво , чи я зі своїм смартом таке втну :D якщо захочу його переуступити навесні))
Правда, на смарті треба знижувати по 0,5куїв щотижня :mrgreen:

смотрите, не дождитесь чтобы доплачивать пришлось)
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:58

  Успіх написав:..
Концептуальний смарт! :lol:

долярчик, сегодня дают 27К, а завтра будут давать в морду
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:04

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Концептуальний смарт! :lol:

долярчик, сегодня дают 27К, а завтра будут давать в морду

Так ще ціни не падають, а лише парапланують :lol:
Але, якщо ціни будуть спадати - тоді точно роблю концептуальний ремонт і здаю в оренду за 7К/міс, як з куща!®👍🧞
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:12

  Успіх написав:
  sequence написав: долярчик, сегодня дают 27К, а завтра будут давать в морду

Так ще ціни не падають, а лише парапланують :lol:
Але, якщо ціни будуть спадати - тоді точно роблю концептуальний ремонт і здаю в оренду за 7К/міс, як з куща!®👍🧞

Долярчик, я этот скриншот с ценой 27200 на этом форуме вижу уже в ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ(причем один раз даже в ветке про крипту :lol: ).
Ты его распечатай на бумаге и развешай в разных местах у себя в квартире, сюда не надо этот хлам тащить.
Все равно и 27,2к на продажу и 7к для аренды - обе цифры абсолютный анриал. Но хотя, как говорится в пословице - "дурень думкою радіє", рекомендую делать это тихо, у себя в квартире, поглядывая на распечатанные скриншоты ОЛХ с ценой 27200
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вот тут люди тоже думкою багатиють
оптимизм - это всегда хорошо

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 655698934/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:40

  kingkongovets написав:вот тут люди тоже думкою багатиють
оптимизм - это всегда хорошо

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 655698934/

"Идиотов у нас припасено лет на сто!"(С)
70к за замороженную Эврику! Во дают!
Понравился комментарий(не дословно) - "Если цену разделите на 4, то подумаю над тем, чтоб рискнуть"
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:причем один раз даже в ветке про крипту

Я там, взагалі, не заходжу!
  Damien написав:7к для аренды - обе цифры абсолютный анриал.

Може 27 - цифра трохи не точна на моменті :)
Але 7К/міс на оренді наступної осені - як з куща листок!©😁
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продолжаем парад перелестей.

Хрущёвка 1967 года за 120 куе

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =388245607

Это как на Жигули навесить аудиосистему за три тысячи уе, и продавать да 10 тыс
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1.6 ляма за механизированное место (это когда 1 машина занимает место, а над ней на подъемнике можно поднять вторую - "очень удобно") у КГС в недостроенном Подол-Граде - это уже дно или еще падаем?
Кстати, прикинул: места там метров 12.5 площадью. Подъемник где-то 5-6 куе. Па 4 куе за метр паркинг продають. Норм.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 08 гру, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:11

  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.

Первое - объявление от бизнес. Люди их не смотрят потому что там половина фейков. Если смотрят, то плюсуют 5%. Дайте частное объявление с другого аккаунта.
Второе - объявление не рекламируется. Бесплатное объявление, особенно от бизнеса, на второй день тонет и по нему звонят только девочки, проверяющие актуальность баз.
Третье - после длительного загона вверх спрос по сегодняшним ценам упал, покупатели выдохлись, плюс новостной фон по поводу войны и курса заставляет людей крепче держаться за доллары.

Про цену ничего не могу сказать. Я в недоумении и не верю сегодняшним ценам, поэтому не знаю дорого это или дешево. Недавно увидел в Эврике однушку 39 метров за 79 тысяч с бюджетным ремонтом, но не от застройщика. Плитка, ламинат, кухня. Подумал что совсем у людей крыша съехала, в 20-ом 80-90 за трешку с ремонтом от застройщика просили. Через неделю оно исчезло и подумал что это был фейк для прощупывания рынка. Сейчас начинают терзать сомнения, но поверить в однушку, ушедшую за 79, не могу.
Vlad442
 
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