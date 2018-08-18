Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Коротше, думаю - що стратегію, яку я пропонував по цій квартирі -"щотижня знижувати ціну на 1куй протягом місяця" - нормальна, якщо людина справді хоче продати протягом місяця-двох, а не продавати рік-два
п.с. Цікаво , чи я зі своїм смартом таке втну якщо захочу його переуступити навесні)) Правда, на смарті треба знижувати по 0,5куїв щотижня
смотрите, не дождитесь чтобы доплачивать пришлось)
sequence написав: долярчик, сегодня дают 27К, а завтра будут давать в морду
Так ще ціни не падають, а лише парапланують Але, якщо ціни будуть спадати - тоді точно роблю концептуальний ремонт і здаю в оренду за 7К/міс, як з куща!®👍🧞
Долярчик, я этот скриншот с ценой 27200 на этом форуме вижу уже в ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ(причем один раз даже в ветке про крипту ). Ты его распечатай на бумаге и развешай в разных местах у себя в квартире, сюда не надо этот хлам тащить. Все равно и 27,2к на продажу и 7к для аренды - обе цифры абсолютный анриал. Но хотя, как говорится в пословице - "дурень думкою радіє", рекомендую делать это тихо, у себя в квартире, поглядывая на распечатанные скриншоты ОЛХ с ценой 27200
1.6 ляма за механизированное место (это когда 1 машина занимает место, а над ней на подъемнике можно поднять вторую - "очень удобно") у КГС в недостроенном Подол-Граде - это уже дно или еще падаем? Кстати, прикинул: места там метров 12.5 площадью. Подъемник где-то 5-6 куе. Па 4 куе за метр паркинг продають. Норм.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 08 гру, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Первое - объявление от бизнес. Люди их не смотрят потому что там половина фейков. Если смотрят, то плюсуют 5%. Дайте частное объявление с другого аккаунта. Второе - объявление не рекламируется. Бесплатное объявление, особенно от бизнеса, на второй день тонет и по нему звонят только девочки, проверяющие актуальность баз. Третье - после длительного загона вверх спрос по сегодняшним ценам упал, покупатели выдохлись, плюс новостной фон по поводу войны и курса заставляет людей крепче держаться за доллары.
Про цену ничего не могу сказать. Я в недоумении и не верю сегодняшним ценам, поэтому не знаю дорого это или дешево. Недавно увидел в Эврике однушку 39 метров за 79 тысяч с бюджетным ремонтом, но не от застройщика. Плитка, ламинат, кухня. Подумал что совсем у людей крыша съехала, в 20-ом 80-90 за трешку с ремонтом от застройщика просили. Через неделю оно исчезло и подумал что это был фейк для прощупывания рынка. Сейчас начинают терзать сомнения, но поверить в однушку, ушедшую за 79, не могу.