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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9028902990309031

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:11

  kingkongovets написав:вот тут люди тоже думкою багатиють
оптимизм - это всегда хорошо

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 655698934/

Готовность дома 50%. Дом законсервирован и передан новому застройщику крупному StolitsaGroup (застройщик Варшавского квартала).
Сдача 2029г.

Настоящие инвесторы планируют на десятилетия вперед :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Осенние рекорды: куда направились цены на новостройки

https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... %B5%D0%BD/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
  Vlad442 написав:
  sequence написав:Если мы откладываем в месяц 2К без всяких капитализаций, значит 24*3 = 72К.
Три года. За эти суровые годы надо приучить себя, что Турция ничем не хуже Мальдив, а односолодовый виски на самом деле почти не отличается от Ред Лейбл )

Если брать возраст отдыхающих Турция/Мальдивы, то увидим, что в Турции большинство 25-45, на Мальдивах 45-75. В активном возрасте у людей есть лучшее применение деньгам, чем переплачивать за отдых.


100%. Был даже такой роман. Увидеть Лондон и умереть. Это как раз про 75 летнего туриста из Украины, которому повезло протянуть до такой глубокой по местным меркам старости. Запаковал в багаж сумку лекарств от десятка хронических болезней, три пары очков, чтобы лучше видеть, любимый стакан для вставной челюсти - и наслаждаешься видами на Темзу, стараясь укутаться в шаль, чтобы не прихватил миозит.

Акуительное радость от путешествия.

Зато дома тебя ждет просторная 2-х, да что там 2-х - трехкомнатная хорома, ради которой отказывал себе во всем в лучшую, самую активную часть жизни. В ней уже давно правда прописались внуки, которые будут приглядывать за утомленным путешественником по возвращении до уже скорой кончины.


Ну, можно всю лучшую, активную часть жизни путешествовать, зависать по клубам/пабам/ресторанам, снимать красивые модные дорогие квартиры, а когда здоровье и доходы начнут поджимать - снимать комнату в малосемейке, покуда будут силы хоть какую-то копейку заработать, и лить слезы вечерами над терабайтом фоток в разбитом планшете :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:00

  kingkongovets написав:Осенние рекорды: куда направились цены на новостройки

https://gdevkievezhithorosho.com/2021/1 ... %B5%D0%BD/

Невже хтось ще цікавиться і читає про ціни в космасі.
Я вже більше року як забив на параплан, просто чекаю його приземлення.
Від того що тут будуть постити по 5 раз на день статті про будєттокадаражать грошей на КРЖН не добавиться. В Чукчів та Сержиків врятує хіба іпотека про яку скіглить долярчик, і то, повезе тим хто заскочить першим в потяг іпотеки.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
Да, но ставка фиксированная.
А мой друг взял гривневую и ему уже в начале 2009 года банк поднял ставку на несколько %, он не стал ждать продолжения истории, попродавал ненужное и закрыл.


Условия по ставке в договоре, там никакой магии. Плавающие ставки, привязанные к uird, т.е все весьма прозрачно, появились, емнип, ещё в 2010. Ну и мозги отключать, конечно, не нужно, и влазить по самые абрикосы. А так - ряд банков в этом году предлагал и предлагает ставку ниже даже официальной инфляции. Не только лишь всегда можно так зайти


Я напомню, обсуждение началось с печальной истории Чукчи.
Живет в 1к аренде, имеет 50% от цены какой-то недвиги, доход 1100.
Предполагается вкинуть все 50% + ипотека.
Мне не нравится 2 момента:
1. Вход на безумно и неоправданно ажиотажном рынке, очень напоминающем 2008.
2. Человек может потерять все и остаться дОлжным.
Это ему решать, это его жизнь и ответственность перед своей семьей (не знаю, почему жизнь в аренде грозит развалу семьи, но это меня не касается. Я думал, что более весомые причины, тут скорей проблема в инстинкте гнездования).
Напомню также кейс своих знакомых, которые прожили в аренде около 20 лет. Жена хотела квартиру всегда и все равно по какой цене. ПРи том, что они снимали через дорогу от своих работ 2к и всего 1 раз перехали за это время в дом рядом с первым.
И вот перед пандемией или в ее начале купили 3 (или 4? уже забывать начал) к 130 м2 за 120 куе в доме 2005 года с неплохим хоть и морально устаревшим ремонтом. Высокий этаж, кирпич. Между Лукьяновкой и Львовской площадью.
Мопы нынче не модные, но они не жалуются. Страдают молча .
В 2007 жена пилила непадецки мужа, чтобы брал ипотеку.


Я не веду речь конкретно о Чукче, у него своя голова на плечах. Цены, действительно, так спарапланировали, что на голову не налазят, но у каждого свои обстоятельства и субъективные оценки, устраивает их продолжать арендовать, или нет, и сколько ещё они готовы выжидать удачного времени для покупки. А ведь оно, это удачное время, можно ждать годами. И совсем не факт, что когда "параплан приземлится", будет что брать и будет за что.
Сравнение с 2007-08 тут не вполне уместно. Нет ни сколько нибудь схожего пузыря, и речь о долге в валюте не идёт, а падения на РН у нас как правило ходят в паре с девальвацией.
Вряд ли даже параплан зРадио подразумевает кратный обвал цен.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:04

  Vlad442 написав:
  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.

Первое - объявление от бизнес. Люди их не смотрят потому что там половина фейков. Если смотрят, то плюсуют 5%. Дайте частное объявление с другого аккаунта.
Второе - объявление не рекламируется. Бесплатное объявление, особенно от бизнеса, на второй день тонет и по нему звонят только девочки, проверяющие актуальность баз.
Третье - после длительного загона вверх спрос по сегодняшним ценам упал, покупатели выдохлись, плюс новостной фон по поводу войны и курса заставляет людей крепче держаться за доллары.

Про цену ничего не могу сказать. Я в недоумении и не верю сегодняшним ценам, поэтому не знаю дорого это или дешево. Недавно увидел в Эврике однушку 39 метров за 79 тысяч с бюджетным ремонтом, но не от застройщика. Плитка, ламинат, кухня. Подумал что совсем у людей крыша съехала, в 20-ом 80-90 за трешку с ремонтом от застройщика просили. Через неделю оно исчезло и подумал что это был фейк для прощупывания рынка. Сейчас начинают терзать сомнения, но поверить в однушку, ушедшую за 79, не могу.


несмотря на предвзятое отношение к вам - плюсую
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:05

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:вот тут люди тоже думкою багатиють
оптимизм - это всегда хорошо

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 655698934/

Готовность дома 50%. Дом законсервирован и передан новому застройщику крупному StolitsaGroup (застройщик Варшавского квартала).
Сдача 2029г.

Настоящие инвесторы планируют на десятилетия вперед :D


мда, а реальная рыночная цена судя по комментам - "/4"
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:20

  baraka написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:вот тут люди тоже думкою багатиють
оптимизм - это всегда хорошо

https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 655698934/

Готовность дома 50%. Дом законсервирован и передан новому застройщику крупному StolitsaGroup (застройщик Варшавского квартала).
Сдача 2029г.

Настоящие инвесторы планируют на десятилетия вперед :D


мда, а реальная рыночная цена судя по комментам - "/4"

отож, в індекси попадає ціна хотілки, а не х/4
зато ріст "на заборі" пише
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:26

  Faceless написав:..а падения на РН у нас как правило ходят в паре с девальвацией.

на этом можно, в принципе, остановиться.
и ждать
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