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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:04

  Faceless написав:Вряд ли даже параплан зРадио подразумевает кратный обвал цен.


Падения и кризисы периодически случаются.
Но вопрос с какого уровня и до какого вниз?
А если у нас когда-то случится ужасный кризис и двухкратный обвал, цены упадут с $10 тыщ до $5 тыщ за метр?! :shock:
10% инфляции. В следующем году ожидается такая же. Пауэлл отказался от термина "транзитная инфляция", сейчас говорит "инфляция, которую мы считали транзитной" и я вам сроки "транзита" не называл, он может длиться достаточно долго...
А печатные станки ЦБ всех стран мира между тем работают в три смены. Строят жилье и производят вам жратву в одну смену, а доллары и прочую макулатуру печатают в три. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:09

  Libo написав:
  Faceless написав:Вряд ли даже параплан зРадио подразумевает кратный обвал цен.


Падения и кризисы периодически случаются.
Но вопрос с какого уровня и до какого вниз?
А если у нас когда-то случится ужасный кризис и двухкратный обвал, цены упадут с $10 тыщ до $5 тыщ за метр?! :shock:
10% инфляции. В следующем году ожидается такая же. Пауэлл отказался от термина "транзитная инфляция", сейчас говорит "инфляция, которую мы считали транзитной" и я вам сроки "транзита" не называл, он может длиться достаточно долго...
А печатные станки ЦБ всех стран мира между тем работают в три смены. Строят жилье и производят вам жратву в одну смену, а доллары и прочую макулатуру печатают в три. 8)

а Лібо бухає в три руки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:22

  BìnhAutoDat написав:
  hume написав:Хорошо у вас там в США.)) Вы заметили, что у вас США фигурирует в каждом эфире.. Кисельные берега.

С каких пор адекватный сервис и медицина считаются кисельными берегами? У нас сравни небольшой город и большой - 2 разные вселенные. Почему вы не допускаете, что где-то что-то может быть отлажено лучше чем здесь?

Почему же, допускаю, но США это не только Кисельные берега, как может показаться почитывая форумы.
Востаннє редагувалось hume в Сер 08 гру, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:29

  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.
Это шутка юмора? Или вы не с Киева? За 1600 можно найти другой район. Тем более на моменте это проблемный объект.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:30

  Damien написав:
  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.

Будьте честны перед собой - место плохое. Самое худшее из всех новостроек в округе(Варшавские,Диброва,Мисто Квитив). Тупо в поле среди промзоны, метро даже когда и будет, то далеко(2км, причем строго пешком до него, автобуса там не будет). Я еще когда Диброва стартовала, то изучал округу - еще тогда думал: "Как Интергал может ЭТО продавать? Оно же непродаваемое". А сейчас еще вдобавок на ЛУНе написано, что срок аренды земли истек


На первый взгляд дорого, но глянул Чабаны, в моем доме квартира минимальная цена 55 тыс. после строителей. Кто то мин. 5 лет квартиру держал в засоле.

Я брал в районе 2011/2012 за 50. Цены уже улетели в космос.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:в 20-ом 80-90 за трешку с ремонтом от застройщика просили.
учтите, что на первой волне пандемии многие были напуганы, недвига пошла вниз. Патриотика однушка с ремонтом была 1300$ за метр, потом все пошло вверх.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:36

  Libo написав:10% инфляции. В следующем году ожидается такая же. Пауэлл отказался от термина "транзитная инфляция", сейчас говорит "инфляция, которую мы считали транзитной" и я вам сроки "транзита" не называл, он может длиться достаточно долго...
А печатные станки ЦБ всех стран мира между тем работают в три смены. Строят жилье и производят вам жратву в одну смену, а доллары и прочую макулатуру печатают в три. 8)

Якщо там все так погано і в три зміни друкують бакс, то чого ви там працюєте за дешевіючий доляр, їдьте вже сюди та піднімайте тут економіку, тут зараз такі добрі часи настали і гривня міцнішає з кожним днем?
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Кто то мин. 5 лет квартиру держал в засоле.
Наверное время распродавать, продавец - кремень.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Министр финансов Сергей Марченко анонсировал внесение законопроекта, которым будет регламентироваться доначисление неуплаченных налогов. Запускать доначисления планируют после завершения сроков добровольного декларирования. А попадут под проверку операции физических лиц от приобретения объектов недвижимости до покупки дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.

Неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки. Но проверку планируется осуществить на сделки, которые совершались с 1995 года и позднее, сообщил в интервью «НВ Бизнес» Сергей Марченко, сообщает «Униан».

Он сообщил, что уже «фактически есть готовый концепт» и разрабатывается законопроект, который «в ближайшее время мы будем готовы обсуждать».

«Если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов», — заявил министр.

Запустить проверку планируют «в автоматическом режиме». То есть – будут проверять наличие доходов, на которые уплачены налоги с 1995 года, а затем – сопоставлять «с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью».

«Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет», — заключил Марченко.

https://petrimazepa.com/ministr_finanso ... 4Kv1M7B86U
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:59

  remark написав:Якщо там все так погано і в три зміни друкують бакс, то чого ви там працюєте за дешевіючий доляр, їдьте вже сюди та піднімайте тут економіку, тут зараз такі добрі часи настали і гривня міцнішає з кожним днем?



В Америці робота і справи.
За 10 днів у вас. На Подолі.
Україна понад усе.
Смерть москалям!
Libo
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