Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Вряд ли даже параплан зРадио подразумевает кратный обвал цен.
Падения и кризисы периодически случаются. Но вопрос с какого уровня и до какого вниз? А если у нас когда-то случится ужасный кризис и двухкратный обвал, цены упадут с $10 тыщ до $5 тыщ за метр?! 10% инфляции. В следующем году ожидается такая же. Пауэлл отказался от термина "транзитная инфляция", сейчас говорит "инфляция, которую мы считали транзитной" и я вам сроки "транзита" не называл, он может длиться достаточно долго... А печатные станки ЦБ всех стран мира между тем работают в три смены. Строят жилье и производят вам жратву в одну смену, а доллары и прочую макулатуру печатают в три.
Faceless написав:Вряд ли даже параплан зРадио подразумевает кратный обвал цен.
Падения и кризисы периодически случаются. Но вопрос с какого уровня и до какого вниз? А если у нас когда-то случится ужасный кризис и двухкратный обвал, цены упадут с $10 тыщ до $5 тыщ за метр?! 10% инфляции. В следующем году ожидается такая же. Пауэлл отказался от термина "транзитная инфляция", сейчас говорит "инфляция, которую мы считали транзитной" и я вам сроки "транзита" не называл, он может длиться достаточно долго... А печатные станки ЦБ всех стран мира между тем работают в три смены. Строят жилье и производят вам жратву в одну смену, а доллары и прочую макулатуру печатают в три.
hume написав:Хорошо у вас там в США.)) Вы заметили, что у вас США фигурирует в каждом эфире.. Кисельные берега.
С каких пор адекватный сервис и медицина считаются кисельными берегами? У нас сравни небольшой город и большой - 2 разные вселенные. Почему вы не допускаете, что где-то что-то может быть отлажено лучше чем здесь?
Почему же, допускаю, но США это не только Кисельные берега, как может показаться почитывая форумы.
Востаннє редагувалось hume в Сер 08 гру, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Будьте честны перед собой - место плохое. Самое худшее из всех новостроек в округе(Варшавские,Диброва,Мисто Квитив). Тупо в поле среди промзоны, метро даже когда и будет, то далеко(2км, причем строго пешком до него, автобуса там не будет). Я еще когда Диброва стартовала, то изучал округу - еще тогда думал: "Как Интергал может ЭТО продавать? Оно же непродаваемое". А сейчас еще вдобавок на ЛУНе написано, что срок аренды земли истек
На первый взгляд дорого, но глянул Чабаны, в моем доме квартира минимальная цена 55 тыс. после строителей. Кто то мин. 5 лет квартиру держал в засоле.
Я брал в районе 2011/2012 за 50. Цены уже улетели в космос.
Libo написав:10% инфляции. В следующем году ожидается такая же. Пауэлл отказался от термина "транзитная инфляция", сейчас говорит "инфляция, которую мы считали транзитной" и я вам сроки "транзита" не называл, он может длиться достаточно долго... А печатные станки ЦБ всех стран мира между тем работают в три смены. Строят жилье и производят вам жратву в одну смену, а доллары и прочую макулатуру печатают в три.
Якщо там все так погано і в три зміни друкують бакс, то чого ви там працюєте за дешевіючий доляр, їдьте вже сюди та піднімайте тут економіку, тут зараз такі добрі часи настали і гривня міцнішає з кожним днем?
Министр финансов Сергей Марченко анонсировал внесение законопроекта, которым будет регламентироваться доначисление неуплаченных налогов. Запускать доначисления планируют после завершения сроков добровольного декларирования. А попадут под проверку операции физических лиц от приобретения объектов недвижимости до покупки дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.
Неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки. Но проверку планируется осуществить на сделки, которые совершались с 1995 года и позднее, сообщил в интервью «НВ Бизнес» Сергей Марченко, сообщает «Униан».
Он сообщил, что уже «фактически есть готовый концепт» и разрабатывается законопроект, который «в ближайшее время мы будем готовы обсуждать».
«Если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов», — заявил министр.
Запустить проверку планируют «в автоматическом режиме». То есть – будут проверять наличие доходов, на которые уплачены налоги с 1995 года, а затем – сопоставлять «с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью».
«Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет», — заключил Марченко.
remark написав:Якщо там все так погано і в три зміни друкують бакс, то чого ви там працюєте за дешевіючий доляр, їдьте вже сюди та піднімайте тут економіку, тут зараз такі добрі часи настали і гривня міцнішає з кожним днем?
В Америці робота і справи. За 10 днів у вас. На Подолі. Україна понад усе. Смерть москалям!