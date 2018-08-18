Додано: Сер 08 гру, 2021 18:50

Министр финансов Сергей Марченко анонсировал внесение законопроекта, которым будет регламентироваться доначисление неуплаченных налогов. Запускать доначисления планируют после завершения сроков добровольного декларирования. А попадут под проверку операции физических лиц от приобретения объектов недвижимости до покупки дорогостоящих вещей без задекларированных доходов.Неуплаченные налоги будут доначислены не на всю сумму покупки, а на разницу между задекларированными доходами и стоимостью покупки. Но проверку планируется осуществить на сделки, которые совершались с 1995 года и позднее, сообщил в интервью «НВ Бизнес» Сергей Марченко, сообщает «Униан».Он сообщил, что уже «фактически есть готовый концепт» и разрабатывается законопроект, который «в ближайшее время мы будем готовы обсуждать».«Если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал свои реальные доходы, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов», — заявил министр.Запустить проверку планируют «в автоматическом режиме». То есть – будут проверять наличие доходов, на которые уплачены налоги с 1995 года, а затем – сопоставлять «с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью».«Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет», — заключил Марченко.