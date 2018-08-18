Чем же все закончится, столько уже длятся эти разговоры, потрусят ли пересичного.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:00
И что там слышно с полей, много страждущих свои скарбы декларируют?
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Разговаривал с друзьями с Харькова, там цены взлетели значительно, т.е. спальные районы - 800$, около центра экономы - 900$, новострои. По таким ценам Виноградник так же выходит.
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:05
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:06
[quote="5351809:Vlad442"
Про цену ничего не могу сказать. Я в недоумении и не верю сегодняшним ценам, поэтому не знаю дорого это или дешево. Недавно увидел в Эврике однушку 39 метров за 79 тысяч с бюджетным ремонтом, но не от застройщика. Плитка, ламинат, кухня. Подумал что совсем у людей крыша съехала, в 20-ом 80-90 за трешку с ремонтом от застройщика просили. Через неделю оно исчезло и подумал что это был фейк для прощупывания рынка. Сейчас начинают терзать сомнения, но поверить в однушку, ушедшую за 79, не могу.[/quote]
Вполне могла уйти за эту цену.
Кто купил?
Айтишник или ипотечник.
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:13
На Луне отображает, как то доверяю. Варшавские, Квартал, не за маленький метраж конечно.
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:17
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нехай Успіх залишиться з нами, залишиться з нами, залишиться з нами
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:05
Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™
І залишити всіх без УСПІХУ?
Ні, УСПІХ вас всіх не покине, так як наступної осені, аналогічні смарти, як мій, будуть здаватись в моєму будинку за 7К/міс - як з куща!©
А деякі - ще дорожче!
А над своїм смартом, я ще думаю:
1. Продавати по переуступці?
2. Робити ремонт і здавати в оренду?
Або ще 2 трохи сумнівні варіанти, до яких я ще неназбирав достатньо аргументів, щоб їх остаточно відкинути:
3. Зробити ремонт і продати з ремонтом?
4. Нічого не робити/законсервувати на 3р. - а тоді продати, або ще почекати рік-два?
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:10
ИМХО, Якщо взяти труби, наприклад, ТЕСЕ або Rehau під прес, і переглянути декілька десятків роликів, то навіть без особливого досвіду вийде якісніше та надійніше чим у більшості "спеціалістів" широкого профілю.
Дійсно Спеціалісти є, але їх мало, і завжди треба задавати питання і контролювати, особливо, чорнові роботи та матеріали які для цього використовуються.
|