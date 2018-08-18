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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил
Чем же все закончится, столько уже длятся эти разговоры, потрусят ли пересичного.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:00


И что там слышно с полей, много страждущих свои скарбы декларируют?
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разговаривал с друзьями с Харькова, там цены взлетели значительно, т.е. спальные районы - 800$, около центра экономы - 900$, новострои. По таким ценам Виноградник так же выходит.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:05

  Proofy написав:Разговаривал с друзьями с Харькова, там цены взлетели значительно, т.е. спальные районы - 800$, около центра экономы - 900$, новострои. По таким ценам Виноградник так же выходит.


Виноградник, т.е Виноградарь имели ввиду? То там таких цен нет.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:06

[quote="5351809:Vlad442"
Про цену ничего не могу сказать. Я в недоумении и не верю сегодняшним ценам, поэтому не знаю дорого это или дешево. Недавно увидел в Эврике однушку 39 метров за 79 тысяч с бюджетным ремонтом, но не от застройщика. Плитка, ламинат, кухня. Подумал что совсем у людей крыша съехала, в 20-ом 80-90 за трешку с ремонтом от застройщика просили. Через неделю оно исчезло и подумал что это был фейк для прощупывания рынка. Сейчас начинают терзать сомнения, но поверить в однушку, ушедшую за 79, не могу.[/quote]
Вполне могла уйти за эту цену.
Кто купил?
Айтишник или ипотечник.
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:13

  remark написав:
  Proofy написав:Разговаривал с друзьями с Харькова, там цены взлетели значительно, т.е. спальные районы - 800$, около центра экономы - 900$, новострои. По таким ценам Виноградник так же выходит.


Виноградник, т.е Виноградарь имели ввиду? То там таких цен нет.

На Луне отображает, как то доверяю. Варшавские, Квартал, не за маленький метраж конечно.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:17

  Успіх написав:
  Damien написав:7к для аренды - обе цифры абсолютный анриал.

Може 27 - цифра трохи не точна на моменті :)
Але 7К/міс на оренді наступної осені - як з куща листок!©😁


Если не выйдет 7к, удалитесь отсюда?
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нехай Успіх залишиться з нами, залишиться з нами, залишиться з нами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:05

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  alter написав:
  Успіх написав:
  Damien написав:7к для аренды - обе цифры абсолютный анриал.

Може 27 - цифра трохи не точна на моменті :)
Але 7К/міс на оренді наступної осені - як з куща листок!©😁


Если не выйдет 7к, удалитесь отсюда?

І залишити всіх без УСПІХУ? :shock: :mrgreen:
Ні, УСПІХ вас всіх не покине, так як наступної осені, аналогічні смарти, як мій, будуть здаватись в моєму будинку за 7К/міс - як з куща!©
А деякі - ще дорожче! :lol:

А над своїм смартом, я ще думаю:
1. Продавати по переуступці?
2. Робити ремонт і здавати в оренду?
Або ще 2 трохи сумнівні варіанти, до яких я ще неназбирав достатньо аргументів, щоб їх остаточно відкинути:
3. Зробити ремонт і продати з ремонтом?
4. Нічого не робити/законсервувати на 3р. - а тоді продати, або ще почекати рік-два?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 20:10

  drevlyanin написав:Під інженерією мав на увазі в першу чергу електрику та сантехніку, Яка б освіта у тих умільців не була, але погодьтеся-для цих видів побіт потрібно вже мати грунтовніші навички та ширший набір інструменту, ніж для наклеювання шпалер чи збирання ліжка. Звичайно можна купити китайський набір за 300 грн та зпаяти власноруч розводку води в двадцятип'ятиповерхівці з поліпропіленових труб, та як на мене-це вже занадто сміливо для початківця.


ИМХО, Якщо взяти труби, наприклад, ТЕСЕ або Rehau під прес, і переглянути декілька десятків роликів, то навіть без особливого досвіду вийде якісніше та надійніше чим у більшості "спеціалістів" широкого профілю.

Дійсно Спеціалісти є, але їх мало, і завжди треба задавати питання і контролювати, особливо, чорнові роботи та матеріали які для цього використовуються.
_Mykola_
 
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