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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:18
UA написав:
Вполне могла уйти за эту цену.
Кто купил?
Айтишник или ипотечник.
Т.е. айтишники или ипотечники денег не считают?
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BIGor
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