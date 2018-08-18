Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Під інженерією мав на увазі в першу чергу електрику та сантехніку, Яка б освіта у тих умільців не була, але погодьтеся-для цих видів побіт потрібно вже мати грунтовніші навички та ширший набір інструменту, ніж для наклеювання шпалер чи збирання ліжка. Звичайно можна купити китайський набір за 300 грн та зпаяти власноруч розводку води в двадцятип'ятиповерхівці з поліпропіленових труб, та як на мене-це вже занадто сміливо для початківця.
ИМХО, Якщо взяти труби, наприклад, ТЕСЕ або Rehau під прес, і переглянути декілька десятків роликів, то навіть без особливого досвіду вийде якісніше та надійніше чим у більшості "спеціалістів" широкого профілю.
Дорогой получится опыт. У меня такой самоделкин ложил трубы рехау. Мне это стоило 1.5к в выкинутых компонентах и полной переделке всего
Faceless написав:Ну, можно всю лучшую, активную часть жизни путешествовать, зависать по клубам/пабам/ресторанам, снимать красивые модные дорогие квартиры, а когда здоровье и доходы начнут поджимать - снимать комнату в малосемейке, покуда будут силы хоть какую-то копейку заработать, и лить слезы вечерами над терабайтом фоток в разбитом планшете
Да. Лучше. Будет что вспомнить. Зато трудно представить старика льющего слезы радости от покупки квартиры 30-40 лет назад, на которую он потратил 10-15 лет лучших лет своей жизни, живя на Мивине
Если старик смог обеспечить себе достойную старость, то очень сомневаюсь, что описанный мной исход лучше. Воспоминания улетучиваются быстро, оставляя лишь горечь утраченных возможностей
Faceless написав:Если старик смог обеспечить себе достойную старость, то очень сомневаюсь, что описанный мной исход лучше. Воспоминания улетучиваются быстро, оставляя лишь горечь утраченных возможностей
Правильно. Поэтому мы должны заранее создавать себе базу полноценной жизни до конца нашей земной жизни, чтоб не жить на склоне лет одними воспоминаниями, а наслаждаться жизнью и тогда, чтоб у нас было и на стариковские веселья и шалости, и на виагру, и на всё к ней сопутствующее.
Faceless написав: Условия по ставке в договоре, там никакой магии. Плавающие ставки, привязанные к uird, т.е все весьма прозрачно, появились, емнип, ещё в 2010. Ну и мозги отключать, конечно, не нужно, и влазить по самые абрикосы. А так - ряд банков в этом году предлагал и предлагает ставку ниже даже официальной инфляции. Не только лишь всегда можно так зайти
Я напомню, обсуждение началось с печальной истории Чукчи. Живет в 1к аренде, имеет 50% от цены какой-то недвиги, доход 1100. Предполагается вкинуть все 50% + ипотека. Мне не нравится 2 момента: 1. Вход на безумно и неоправданно ажиотажном рынке, очень напоминающем 2008. 2. Человек может потерять все и остаться дОлжным. Это ему решать, это его жизнь и ответственность перед своей семьей (не знаю, почему жизнь в аренде грозит развалу семьи, но это меня не касается. Я думал, что более весомые причины, тут скорей проблема в инстинкте гнездования). Напомню также кейс своих знакомых, которые прожили в аренде около 20 лет. Жена хотела квартиру всегда и все равно по какой цене. ПРи том, что они снимали через дорогу от своих работ 2к и всего 1 раз перехали за это время в дом рядом с первым. И вот перед пандемией или в ее начале купили 3 (или 4? уже забывать начал) к 130 м2 за 120 куе в доме 2005 года с неплохим хоть и морально устаревшим ремонтом. Высокий этаж, кирпич. Между Лукьяновкой и Львовской площадью. Мопы нынче не модные, но они не жалуются. Страдают молча . В 2007 жена пилила непадецки мужа, чтобы брал ипотеку.
Я не веду речь конкретно о Чукче, у него своя голова на плечах. Цены, действительно, так спарапланировали, что на голову не налазят, но у каждого свои обстоятельства и субъективные оценки, устраивает их продолжать арендовать, или нет, и сколько ещё они готовы выжидать удачного времени для покупки. А ведь оно, это удачное время, можно ждать годами. И совсем не факт, что когда "параплан приземлится", будет что брать и будет за что. Сравнение с 2007-08 тут не вполне уместно. Нет ни сколько нибудь схожего пузыря, и речь о долге в валюте не идёт, а падения на РН у нас как правило ходят в паре с девальвацией. Вряд ли даже параплан зРадио подразумевает кратный обвал цен.
Ок, мы не говорим о конкретном Чукче, мы говорим об условном Чукче. Что изменилось? О ценах. Исзодя из Вашего поста, Вы считаете, что ничего не мешает им расти и дальше, обгоняя весь остальной мир и здравый смысл. Я в это слабо верю, хоть и не против - продам достроенный недострой и куплю себе концептуальный новострой на берегу Атлантического океана. А на оставшееся пирожок с капустой.
Перед 2008 годом тоже были цены на уровне НЙ, зарплаты даже выше. Потом пришел 2008. У них чуть присело, у нас обвалилось. Вы можете условному Чукче гарантировать что это не поворится? Я нет.
rjkz написав:Исзодя из Вашего поста, Вы считаете, что ничего не мешает им расти и дальше, обгоняя весь остальной мир и здравый смысл.
Некоторое время - вполне. Насчет весь остальной мир - не уверен, что так и есть, но почем надо считать что вот именно сейчас мы достигли локального пика цен?
rjkz написав:Перед 2008 годом тоже были цены на уровне НЙ, зарплаты даже выше. Потом пришел 2008. У них чуть присело, у нас обвалилось.
Все же у нас и близко не цены НЙ.
rjkz написав:Вы можете условному Чукче гарантировать что это не поворится?
Никто не может. Точно так же как нельза гарантировать, что еще пару-тройку лет ожидания "удачного входа" не окажутся впустую потраченными годами жизни в тесной арендной однушке. Мало того, даже если обвалится, я более чем уверен, что оставшийся гривневый долг все равно будет меньше эквивалентной гривневой стоимости такого жилья после "обвала".