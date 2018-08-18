rjkz написав:

Faceless написав:

Условия по ставке в договоре, там никакой магии. Плавающие ставки, привязанные к uird, т.е все весьма прозрачно, появились, емнип, ещё в 2010. Ну и мозги отключать, конечно, не нужно, и влазить по самые абрикосы. А так - ряд банков в этом году предлагал и предлагает ставку ниже даже официальной инфляции. Не только лишь всегда можно так зайти Условия по ставке в договоре, там никакой магии. Плавающие ставки, привязанные к uird, т.е все весьма прозрачно, появились, емнип, ещё в 2010. Ну и мозги отключать, конечно, не нужно, и влазить по самые абрикосы. А так - ряд банков в этом году предлагал и предлагает ставку ниже даже официальной инфляции. Не только лишь всегда можно так зайти

Я напомню, обсуждение началось с печальной истории Чукчи.Живет в 1к аренде, имеет 50% от цены какой-то недвиги, доход 1100.Предполагается вкинуть все 50% + ипотека.Мне не нравится 2 момента:1. Вход на безумно и неоправданно ажиотажном рынке, очень напоминающем 2008.2. Человек может потерять все и остаться дОлжным.Это ему решать, это его жизнь и ответственность перед своей семьей (не знаю, почему жизнь в аренде грозит развалу семьи, но это меня не касается. Я думал, что более весомые причины, тут скорей проблема в инстинкте гнездования).Напомню также кейс своих знакомых, которые прожили в аренде около 20 лет. Жена хотела квартиру всегда и все равно по какой цене. ПРи том, что они снимали через дорогу от своих работ 2к и всего 1 раз перехали за это время в дом рядом с первым.И вот перед пандемией или в ее начале купили 3 (или 4? уже забывать начал) к 130 м2 за 120 куе в доме 2005 года с неплохим хоть и морально устаревшим ремонтом. Высокий этаж, кирпич. Между Лукьяновкой и Львовской площадью.Мопы нынче не модные, но они не жалуются. Страдают молчаВ 2007 жена пилила непадецки мужа, чтобы брал ипотеку.