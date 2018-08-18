Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Хорошо у вас там в США.)) Вы заметили, что у вас США фигурирует в каждом эфире.. Кисельные берега.
С каких пор адекватный сервис и медицина считаются кисельными берегами? У нас сравни небольшой город и большой - 2 разные вселенные. Почему вы не допускаете, что где-то что-то может быть отлажено лучше чем здесь?
Почему же, допускаю, но США это не только Кисельные берега, как может показаться почитывая форумы.
Faceless написав:Ну, можно всю лучшую, активную часть жизни путешествовать, зависать по клубам/пабам/ресторанам, снимать красивые модные дорогие квартиры, а когда здоровье и доходы начнут поджимать - снимать комнату в малосемейке, покуда будут силы хоть какую-то копейку заработать, и лить слезы вечерами над терабайтом фоток в разбитом планшете
Да. Лучше. Будет что вспомнить. Зато трудно представить старика льющего слезы радости от покупки квартиры 30-40 лет назад, на которую он потратил 10-15 лет лучших лет своей жизни, живя на Мивине
Если старик смог обеспечить себе достойную старость, то очень сомневаюсь, что описанный мной исход лучше. Воспоминания улетучиваются быстро, оставляя лишь горечь утраченных возможностей
Міністерство фінансів готує законопроект, який, у разі ухвалення, зобов'яже усіх громадян України сплатити усі податки, починаючи з 1995 року.
"Якщо існує факт покупки великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходив, тобто він не показав свої реальні доходи, з яких чомусь не були сплачені податки... наслідком цього буде те, що податкова повинна донарахувати суму несплачених податків", – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, несплачені податки будуть донараховані не на всю суму угоди, а на різницю між задекларованими доходами і вартістю покупки. Міністр підкреслив, що система буде функціонувати в автоматичному режимі.
"Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, всі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про покупку об'єкта нерухомості і його вартістю. Якщо ця людина амністувала і задекларувала ще доходи, це підсумовується також і потім до такої людини або є питання, або їх немає", – додав Марченко.
Xenon написав:ну что господа лендлорды-спекулянты, готовьтесь
Міністерство фінансів готує законопроект, який, у разі ухвалення, зобов'яже усіх громадян України сплатити усі податки, починаючи з 1995 року.
"Якщо існує факт покупки великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходив, тобто він не показав свої реальні доходи, з яких чомусь не були сплачені податки... наслідком цього буде те, що податкова повинна донарахувати суму несплачених податків", – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, несплачені податки будуть донараховані не на всю суму угоди, а на різницю між задекларованими доходами і вартістю покупки. Міністр підкреслив, що система буде функціонувати в автоматичному режимі.
"Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, всі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про покупку об'єкта нерухомості і його вартістю. Якщо ця людина амністувала і задекларувала ще доходи, це підсумовується також і потім до такої людини або є питання, або їх немає", – додав Марченко.
так будєттокадаражать, податки добавлять в ціну, хоттєлки на м2 парапланом вверх
Xenon написав:ну что господа лендлорды-спекулянты, готовьтесь
Міністерство фінансів готує законопроект, який, у разі ухвалення, зобов'яже усіх громадян України сплатити усі податки, починаючи з 1995 року.
"Якщо існує факт покупки великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходив, тобто він не показав свої реальні доходи, з яких чомусь не були сплачені податки... наслідком цього буде те, що податкова повинна донарахувати суму несплачених податків", – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, несплачені податки будуть донараховані не на всю суму угоди, а на різницю між задекларованими доходами і вартістю покупки. Міністр підкреслив, що система буде функціонувати в автоматичному режимі.
"Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, всі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про покупку об'єкта нерухомості і його вартістю. Якщо ця людина амністувала і задекларувала ще доходи, це підсумовується також і потім до такої людини або є питання, або їх немає", – додав Марченко.
я выкладывал уже ну а шо - корупцию и олигархов победили, теперь пора и пересичных отлюбить, это вам не наживающиеся на крови барыги, погрязшие в корупции лично я эту инициативу горячо приветствую, зеля - красава! говно и страдать
Faceless написав:Мало того, даже если обвалится, я более чем уверен, что оставшийся гривневый долг все равно будет меньше эквивалентной гривневой стоимости такого жилья после "обвала".
Тоже без гарантий. Валютный паритет держать ручные механизмы есть, а экономическую динамику - нет. Доказано японцами, где цены бетона обвалились не в связи с девальвацией йены к доллару, а в связи с дефицитом йены в экономике. Какое из зол меньшее, можете предложить свое понимание, но я на 99,9%, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца
Faceless написав:Ну, можно всю лучшую, активную часть жизни путешествовать, зависать по клубам/пабам/ресторанам, снимать красивые модные дорогие квартиры, а когда здоровье и доходы начнут поджимать - снимать комнату в малосемейке, покуда будут силы хоть какую-то копейку заработать, и лить слезы вечерами над терабайтом фоток в разбитом планшете
Да. Лучше. Будет что вспомнить. Зато трудно представить старика льющего слезы радости от покупки квартиры 30-40 лет назад, на которую он потратил 10-15 лет лучших лет своей жизни, живя на Мивине
Если старик смог обеспечить себе достойную старость, то очень сомневаюсь, что описанный мной исход лучше. Воспоминания улетучиваются быстро, оставляя лишь горечь утраченных возможностей
Jedem seinen.
К слову. Человек смертен, и что особенно неприятно, иногда внезапно смертен (С). Save tomorrow for tomorrow, think about today instead (C).