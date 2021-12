Додано: Сер 08 гру, 2021 22:45

Faceless написав: adeges написав: Faceless написав: Ну, можно всю лучшую, активную часть жизни путешествовать, зависать по клубам/пабам/ресторанам, снимать красивые модные дорогие квартиры, а когда здоровье и доходы начнут поджимать - снимать комнату в малосемейке, покуда будут силы хоть какую-то копейку заработать, и лить слезы вечерами над терабайтом фоток в разбитом планшете



Да. Лучше. Будет что вспомнить. Зато трудно представить старика льющего слезы радости от покупки квартиры 30-40 лет назад, на которую он потратил 10-15 лет лучших лет своей жизни, живя на Мивине

Если старик смог обеспечить себе достойную старость, то очень сомневаюсь, что описанный мной исход лучше.

Если старик смог обеспечить себе достойную старость, то очень сомневаюсь, что описанный мной исход лучше. Воспоминания улетучиваются быстро, оставляя лишь горечь утраченных возможностей

Jedem seinen.К слову. Человек смертен, и что особенно неприятно, иногда внезапно смертен (С). Save tomorrow for tomorrow, think about today instead (C).