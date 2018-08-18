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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9034903590369037>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:04

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Исзодя из Вашего поста, Вы считаете, что ничего не мешает им расти и дальше, обгоняя весь остальной мир и здравый смысл.

Некоторое время - вполне. Насчет весь остальной мир - не уверен, что так и есть, но почем надо считать что вот именно сейчас мы достигли локального пика цен?

Никогда еще цены в долларах не падали без девальвации и всегда росли в гривнах. Таким образом гривневый кредит защищает от падения цен и не несет никаких рисков. Но! Должна быть уверенность в доходах, то есть человек не должен работать в сфере, которая первой пойдет под сокращение. Если он работает в финансовой организации, он может оказаться на улице, если инженером в Нафтогазе, то у него все будет хорошо. И должна остаться подушка безопасности в долларах хотя бы на треть кредита чтобы в случае форс-мажора он мог платить или даже полностью закрыть кредит. Еще нужно внимательно изучать кредитный договор в пунктах, которые разрешают банку менять процентную ставку.


Именно из-за того, что кредит, особенно ипотека, и особенно под плавающую ставку, не несет никаких рисков, придумали слово дефолт ;)
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу налоговых новшеств.
Мы хотели жить как в Европе, а там платят налоги. Пора и нам привыкать, но, как обычно, в силу местной специфики сделать это нормально не получается. Какой курс был в 95? Какой сейчас? В 15 раз больше? Получается налог на воздух. Продал человек в 95 квартиру за 20 тыс долларов = 36 тыс гривен, купил на них машину в 21-ом за 540 тыс гривен - заплати 19,5% с 504 тысяч.
Пример условный, но сути не меняет. Инфляция увеличивает налоговую нагрузку. Купило предприятие тонну меди за Х, продало через год за 1,2*Х и заплатило налоги, хотя дохода нет, эта тонна меди пролежала на складе.
Сейчас эту налоговую нагрузку натягивают на граждан. Владельцы недвижимости пострадают меньше всего.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Именно из-за того, что кредит, особенно ипотека, и особенно под плавающую ставку, не несет никаких рисков, придумали слово дефолт

Вы знаете хоть одного неплательщика гривневой ипотеки?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Царь-балкон к однушке
https://novyny.live/kharkov/iz-odnokomn ... 28355.html
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:14

  Xenon написав:ну что господа лендлорды-спекулянты, готовьтесь :)

Міністерство фінансів готує законопроект, який, у разі ухвалення, зобов'яже усіх громадян України сплатити усі податки, починаючи з 1995 року.

"Якщо існує факт покупки великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходив, тобто він не показав свої реальні доходи, з яких чомусь не були сплачені податки... наслідком цього буде те, що податкова повинна донарахувати суму несплачених податків", – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, несплачені податки будуть донараховані не на всю суму угоди, а на різницю між задекларованими доходами і вартістю покупки. Міністр підкреслив, що система буде функціонувати в автоматичному режимі.

"Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, всі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про покупку об'єкта нерухомості і його вартістю. Якщо ця людина амністувала і задекларувала ще доходи, це підсумовується також і потім до такої людини або є питання, або їх немає", – додав Марченко.



Отлично!
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:22

  Vlad442 написав:По поводу налоговых новшеств.
Мы хотели жить как в Европе, а там платят налоги. Пора и нам привыкать, но, как обычно, в силу местной специфики сделать это нормально не получается. Какой курс был в 95? Какой сейчас? В 15 раз больше? Получается налог на воздух. Продал человек в 95 квартиру за 20 тыс долларов = 36 тыс гривен, купил на них машину в 21-ом за 540 тыс гривен - заплати 19,5% с 504 тысяч.
Пример условный, но сути не меняет. Инфляция увеличивает налоговую нагрузку. Купило предприятие тонну меди за Х, продало через год за 1,2*Х и заплатило налоги, хотя дохода нет, эта тонна меди пролежала на складе.
Сейчас эту налоговую нагрузку натягивают на граждан. Владельцы недвижимости пострадают меньше всего.


Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.

ЗЫ. А при чем тут курс доллара?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:34

  adeges написав:
  Vlad442 написав:По поводу налоговых новшеств.
Мы хотели жить как в Европе, а там платят налоги. Пора и нам привыкать, но, как обычно, в силу местной специфики сделать это нормально не получается. Какой курс был в 95? Какой сейчас? В 15 раз больше? Получается налог на воздух. Продал человек в 95 квартиру за 20 тыс долларов = 36 тыс гривен, купил на них машину в 21-ом за 540 тыс гривен - заплати 19,5% с 504 тысяч.
Пример условный, но сути не меняет. Инфляция увеличивает налоговую нагрузку. Купило предприятие тонну меди за Х, продало через год за 1,2*Х и заплатило налоги, хотя дохода нет, эта тонна меди пролежала на складе.
Сейчас эту налоговую нагрузку натягивают на граждан. Владельцы недвижимости пострадают меньше всего.


Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.

ЗЫ. А при чем тут курс доллара?


Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:38

  rjkz написав:
  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.


1. "Скоро" и "будет" не всегда могут сочетаться.
2. Можете не успеть сделать переуступку.

rjkz
1. Неважно. Главное будет!
2. Успею, интергал вводит в эксплуатацию, выдаёт ключи и на год затягивает с получением права собственности. Всё это время можно продать по переуступке.
RomaS
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:44

  Первый написав:
  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html
Место ведь хорошее. Скоро метро будет.

Ціна .
Па 1600 за квадрат. Х2 з хвостиком. Нє?

Нє. Брав на початку року. Параплан уже набирав висоту.
RomaS
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:51

  Успіх написав:
  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?

Мало дзвінків, але вони є.
А скільки пропонують? Чи тільки ріелтори телефонують?

п.с.
Кожного тижня знижуйте ціну на 1 куй і так протягом місяця - то може куплять ще до кінця року :)

Так, ріелтори. Хочуть на перегляд. А там ще будівництво. Десь до весни.
Так і зроблю, два тижні вниз, два вгору))
RomaS
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