Vlad442 написав:

Faceless написав: rjkz написав: Исзодя из Вашего поста, Вы считаете, что ничего не мешает им расти и дальше, обгоняя весь остальной мир и здравый смысл. Исзодя из Вашего поста, Вы считаете, что ничего не мешает им расти и дальше, обгоняя весь остальной мир и здравый смысл.

Некоторое время - вполне. Насчет весь остальной мир - не уверен, что так и есть, но почем надо считать что вот именно сейчас мы достигли локального пика цен? Некоторое время - вполне. Насчет весь остальной мир - не уверен, что так и есть, но почем надо считать что вот именно сейчас мы достигли локального пика цен?

Никогда еще цены в долларах не падали без девальвации и всегда росли в гривнах. Таким образом гривневый кредит защищает от падения цен и не несет никаких рисков. Но! Должна быть уверенность в доходах, то есть человек не должен работать в сфере, которая первой пойдет под сокращение. Если он работает в финансовой организации, он может оказаться на улице, если инженером в Нафтогазе, то у него все будет хорошо. И должна остаться подушка безопасности в долларах хотя бы на треть кредита чтобы в случае форс-мажора он мог платить или даже полностью закрыть кредит. Еще нужно внимательно изучать кредитный договор в пунктах, которые разрешают банку менять процентную ставку.