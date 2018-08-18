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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 гру, 2021 00:57
alter написав: adeges написав: Vlad442 написав:
По поводу налоговых новшеств.
Мы хотели жить как в Европе, а там платят налоги. Пора и нам привыкать, но, как обычно, в силу местной специфики сделать это нормально не получается. Какой курс был в 95? Какой сейчас? В 15 раз больше? Получается налог на воздух. Продал человек в 95 квартиру за 20 тыс долларов = 36 тыс гривен, купил на них машину в 21-ом за 540 тыс гривен - заплати 19,5% с 504 тысяч.
Пример условный, но сути не меняет. Инфляция увеличивает налоговую нагрузку. Купило предприятие тонну меди за Х, продало через год за 1,2*Х и заплатило налоги, хотя дохода нет, эта тонна меди пролежала на складе.
Сейчас эту налоговую нагрузку натягивают на граждан. Владельцы недвижимости пострадают меньше всего.
Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.
ЗЫ. А при чем тут курс доллара?
Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.
Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже
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