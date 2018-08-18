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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9034903590369037

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

alter написав:
  adeges написав:
  Vlad442 написав:По поводу налоговых новшеств.
Мы хотели жить как в Европе, а там платят налоги. Пора и нам привыкать, но, как обычно, в силу местной специфики сделать это нормально не получается. Какой курс был в 95? Какой сейчас? В 15 раз больше? Получается налог на воздух. Продал человек в 95 квартиру за 20 тыс долларов = 36 тыс гривен, купил на них машину в 21-ом за 540 тыс гривен - заплати 19,5% с 504 тысяч.
Пример условный, но сути не меняет. Инфляция увеличивает налоговую нагрузку. Купило предприятие тонну меди за Х, продало через год за 1,2*Х и заплатило налоги, хотя дохода нет, эта тонна меди пролежала на складе.
Сейчас эту налоговую нагрузку натягивают на граждан. Владельцы недвижимости пострадают меньше всего.


Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.

ЗЫ. А при чем тут курс доллара?


Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.
Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 03:12

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Востаннє редагувалось maza5 в Чет 09 гру, 2021 03:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 03:17

  Faceless написав:Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже

А сколько банки хранят документы (движение по счету и т.д) ? Если не ошибаюсь, то по нормам НБУ то 5 лет.
Например в 1995 у вас был депозит в банке... Тут за 7 лет так банковский сектор почистили..
С зарплатами там вообще веселуха. Купоны, грн..
PS. https://www.google.com/amp/s/economy.24 ... 293589/amp
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 03:57

  alter написав:Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.


С чего это вдруг только за 3 года? 3 года - это срок давности по налогам. А документы действительны столько, сколько Вы их будете хранить. Требовать документы по доходам старее 3 лет нельзя, но никто не запрещает их показать при добровольном желании.
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