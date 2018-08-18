Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:По поводу налоговых новшеств. Мы хотели жить как в Европе, а там платят налоги. Пора и нам привыкать, но, как обычно, в силу местной специфики сделать это нормально не получается. Какой курс был в 95? Какой сейчас? В 15 раз больше? Получается налог на воздух. Продал человек в 95 квартиру за 20 тыс долларов = 36 тыс гривен, купил на них машину в 21-ом за 540 тыс гривен - заплати 19,5% с 504 тысяч. Пример условный, но сути не меняет. Инфляция увеличивает налоговую нагрузку. Купило предприятие тонну меди за Х, продало через год за 1,2*Х и заплатило налоги, хотя дохода нет, эта тонна меди пролежала на складе. Сейчас эту налоговую нагрузку натягивают на граждан. Владельцы недвижимости пострадают меньше всего.
Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.
ЗЫ. А при чем тут курс доллара?
Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.
Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже
Faceless написав:Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже
А сколько банки хранят документы (движение по счету и т.д) ? Если не ошибаюсь, то по нормам НБУ то 5 лет. Например в 1995 у вас был депозит в банке... Тут за 7 лет так банковский сектор почистили.. С зарплатами там вообще веселуха. Купоны, грн.. PS. https://www.google.com/amp/s/economy.24 ... 293589/amp
alter написав:Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.
С чего это вдруг только за 3 года? 3 года - это срок давности по налогам. А документы действительны столько, сколько Вы их будете хранить. Требовать документы по доходам старее 3 лет нельзя, но никто не запрещает их показать при добровольном желании.
alter написав:Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.
С чего это вдруг только за 3 года? 3 года - это срок давности по налогам. А документы действительны столько, сколько Вы их будете хранить. Требовать документы по доходам старее 3 лет нельзя, но никто не запрещает их показать при добровольном желании.
А если человек не хранит и не покажет, то будут дрючить.