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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 гру, 2021 03:12
Del
Востаннє редагувалось maza5 в Чет 09 гру, 2021 03:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 гру, 2021 03:17
А сколько банки хранят документы (движение по счету и т.д) ? Если не ошибаюсь, то по нормам НБУ то 5 лет.
Например в 1995 у вас был депозит в банке... Тут за 7 лет так банковский сектор почистили..
С зарплатами там вообще веселуха. Купоны, грн..
PS.
Додано: Чет 09 гру, 2021 03:57
С чего это вдруг только за 3 года? 3 года - это срок давности по налогам. А документы действительны столько, сколько Вы их будете хранить. Требовать документы по доходам старее 3 лет нельзя, но никто не запрещает их показать при добровольном желании.
Додано: Чет 09 гру, 2021 05:28
А если человек не хранит и не покажет, то будут дрючить.
Додано: Чет 09 гру, 2021 08:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В 1995 гривны ещё не было.
Додано: Чет 09 гру, 2021 08:41
Додано: Чет 09 гру, 2021 08:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вроде как и да, но есть такой момент.
В 2012-2013 годах я постоянно мониторил уменьшающиеся ЗВР и предрекал скорый девал (правда, до 10 максимум). Из-за чего получил репутацию жопоголика, коллеги на работе (аналитический отдел в банке, не кассиры) посмеивались в стиле "гы-гы, ну, а что тебе с того? К чему переживать?" - "Чтоб не принимать неправильных решений" - "А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.
Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 09 гру, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:00
Знакомый в Праге на Ходове (спальник на окраине) в новом доме купил студию 40м за 150куе, так что да. При этом, что Прага по соотношению цены недвиги / доход очень переоценена (ибо туризм + богатые иммигранты).
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
начинать считать выгодна ли ипотека надо не с подьемности 1го взноса и ежемесячных платежей а с форсмажоров (развод, тяжелая затяжная болезнь, экономический кризис) и будут ли ресурсы их разрулить. Без ущерба для ипотеки . Я хорошо помню как в каждый из кризисов я терял работу. Конечно позже находил другую и "всё налаживалось", но всё равно это необходимо учитывать.
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:14
Что за тактика - два тижні вниз два вгору ?
В люблм случае просьба отписываться по результатам, кейс интресный.
Имхо там до метро еще года два, может есть смысл поставить на засол до метро ?
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