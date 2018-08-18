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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9035903690379038>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 03:12

Del
Востаннє редагувалось maza5 в Чет 09 гру, 2021 03:18, всього редагувалось 1 раз.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 03:17

  Faceless написав:Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже

А сколько банки хранят документы (движение по счету и т.д) ? Если не ошибаюсь, то по нормам НБУ то 5 лет.
Например в 1995 у вас был депозит в банке... Тут за 7 лет так банковский сектор почистили..
С зарплатами там вообще веселуха. Купоны, грн..
PS. https://www.google.com/amp/s/economy.24 ... 293589/amp
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 03:57

  alter написав:Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.


С чего это вдруг только за 3 года? 3 года - это срок давности по налогам. А документы действительны столько, сколько Вы их будете хранить. Требовать документы по доходам старее 3 лет нельзя, но никто не запрещает их показать при добровольном желании.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 05:28

  Цитрин написав:
  alter написав:Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.


С чего это вдруг только за 3 года? 3 года - это срок давности по налогам. А документы действительны столько, сколько Вы их будете хранить. Требовать документы по доходам старее 3 лет нельзя, но никто не запрещает их показать при добровольном желании.


А если человек не хранит и не покажет, то будут дрючить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

adeges написав:
Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.

ЗЫ. А при чем тут курс доллара?


В 1995 гривны ещё не было.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:41

  Aps написав:
adeges написав:
Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.

ЗЫ. А при чем тут курс доллара?


В 1995 гривны ещё не было.

Сто процентов в 95 не помню, а вот в 96-ом под 60 ложил на депо.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Мало того, даже если обвалится, я более чем уверен, что оставшийся гривневый долг все равно будет меньше эквивалентной гривневой стоимости такого жилья после "обвала".

Вроде как и да, но есть такой момент.
В 2012-2013 годах я постоянно мониторил уменьшающиеся ЗВР и предрекал скорый девал (правда, до 10 максимум). Из-за чего получил репутацию жопоголика, коллеги на работе (аналитический отдел в банке, не кассиры) посмеивались в стиле "гы-гы, ну, а что тебе с того? К чему переживать?" - "Чтоб не принимать неправильных решений" - "А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.

Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 09 гру, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:00

  BIGor написав:
  Xenon написав:Как вам такой ценник, это уже конец зубожиння или только начало?

Зображення

Вполне цена как аналогичной кавалирки в Варшаве.

Знакомый в Праге на Ходове (спальник на окраине) в новом доме купил студию 40м за 150куе, так что да. При этом, что Прага по соотношению цены недвиги / доход очень переоценена (ибо туризм + богатые иммигранты).
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:
Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.
начинать считать выгодна ли ипотека надо не с подьемности 1го взноса и ежемесячных платежей а с форсмажоров (развод, тяжелая затяжная болезнь, экономический кризис) и будут ли ресурсы их разрулить. Без ущерба для ипотеки . Я хорошо помню как в каждый из кризисов я терял работу. Конечно позже находил другую и "всё налаживалось", но всё равно это необходимо учитывать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:14

  RomaS написав:
  Успіх написав:
  RomaS написав:Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?

Мало дзвінків, але вони є.
А скільки пропонують? Чи тільки ріелтори телефонують?

п.с.
Кожного тижня знижуйте ціну на 1 куй і так протягом місяця - то може куплять ще до кінця року :)

Так, ріелтори. Хочуть на перегляд. А там ще будівництво. Десь до весни.
Так і зроблю, два тижні вниз, два вгору))


Что за тактика - два тижні вниз два вгору ?
В люблм случае просьба отписываться по результатам, кейс интресный.
Имхо там до метро еще года два, может есть смысл поставить на засол до метро ?
Хомякоид
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