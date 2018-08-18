Додано: Чет 09 гру, 2021 08:56

Faceless написав: Мало того, даже если обвалится, я более чем уверен, что оставшийся гривневый долг все равно будет меньше эквивалентной гривневой стоимости такого жилья после "обвала". Мало того, даже если обвалится, я более чем уверен, что оставшийся гривневый долг все равно будет меньше эквивалентной гривневой стоимости такого жилья после "обвала".

Вроде как и да, но есть такой момент.В 2012-2013 годах я постоянно мониторил уменьшающиеся ЗВР и предрекал скорый девал (правда, до 10 максимум). Из-за чего получил репутацию жопоголика, коллеги на работе (аналитический отдел в банке, не кассиры) посмеивались в стиле "гы-гы, ну, а что тебе с того? К чему переживать?" - "Чтоб не принимать неправильных решений" - "А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.