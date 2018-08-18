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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 гру, 2021 09:42
adeges написав:
Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.
ЗЫ. А при чем тут курс доллара?
Это даже не смешно.
Faceless написав:
Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже
Представляете, приходит человек с кипой депозитных договоров от несуществующих банков с выцвевшими печатями. Самого договора будет недостаточно, вдруг вы его досрочно расторгли, нужна выписка о переводе на текущий счет. Смотрит налоговый инспектор на них и говорит "я в этом не разбираюсь, я вам выпишу решение, а вы идите в суд и там все подробно рассказывайте".
Это мы берем идеальный случай, когда деньги были на депозите и человек бережно хранил эти бумажки, а если нет? А если депозит был оформлен на жену? Бывшую? Или покойного папу?
У меня где-то с 2004 заначка лежала на депо и то я не смогу предоставить документы, отбеливающие значительные сумами процентами или курсом. Пример. В 13-ом был открыт гривневый депозит в Дельте онлайн
. Летом 14 успел его забрать до очередей и уйти в доллар по курсу 10. В 15-ом он попал в БС по курсу 25. Что я скажу или покажу налоговой?
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Vlad442
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Додано: Чет 09 гру, 2021 09:47
Vlad442 написав: adeges написав:
Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.
ЗЫ. А при чем тут курс доллара?
Это даже не смешно.
Смешной пример написали вы. Не имеющий никакого отношения к реальности. Я просто несколько подчеркнул бессмысленность сравнения продажи в 1995 году как базы для налогообложения в 2021. Деньги 1995 года давно были бы в реальности проедены или проинвестированы в другую недвижимость, которую бы сместило точку выхода в кеш сначала по курсу 5, потом 8, потом 25. Что существенно бы снизило инфляционный налог.
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adeges
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Додано: Чет 09 гру, 2021 09:49
Хомякоид написав: RomaS написав: Успіх написав:
Так, ріелтори. Хочуть на перегляд. А там ще будівництво. Десь до весни.
Так і зроблю, два тижні вниз, два вгору))
Что за тактика - два тижні вниз два вгору ?
В люблм случае просьба отписываться по результатам, кейс интресный.
Имхо там до метро еще года два, может есть смысл поставить на засол до метро ?
Тактика шатун- запутать покупана))
На засол не вариант, нужны деньги закончить ремонты. Отпишусь по чем уйдёт.
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RomaS
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Додано: Чет 09 гру, 2021 09:57
Цікаво, де/на якій гілці це запитати, щоб отримати відповідь?
Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?
somilitark написав:
Ось вам історія, був нещодавно в Приваті, трохи вирішував свої буденні питання, аж зненацька менеджерка пробила щось в компі і випалила, що за фокуси, ви ж підприємець і не скористалися пільговою кредитною програмою 5-7-9?
Я кажу ніт, вона каже, та не може бути, давай агітувати як це просто і легко, там ще буквально відсоток чи два комісій, але якщо створите пару робочих місць, навіть офіційно на мінімалку, то замутим 5%, якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість, основні засоби, вантажні транспортні засоби, або вантажо-пасажирські, навіть оборотні засоби під 9%, беріть, чого тут думати?
Я кажу немає куди зростати, усі хлібні місця зайняті, а якщо я полізу там де всі, то втрачу останні ресурси в конкурентній боротьбі, дайте просто втриматися на плаву!!!
Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати.
По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні.
По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту, у нас у населення 80 і більше відсотків витрачає на їжу і комунальні послуги, де там простір на якійсь "делікатеси?" А в продуктах харчування така конкуренція. що там просто завал, якщо лізти в будь якє виробництво, то це вже блище до кількасот тисяч у.е., не моя орбіта.
в-четверте, уряд красава, що зробив пільгову програму 5-7-9, але в мене добрий знайомий попав в капкан, він задумав побудувати черговий торгівельний центр, зніс власний магазин, узяв пільговий кредит, вартість будівництва минулим літом оцінили в 5.8 лямів гривні.
Ще як копали котлован, то вже не вписувались у бюджет, бо багато було води и треба було рити глибше, укріплювати, вони вже гахнули майже півляма не запланованих видатків і то плюнули, щоб вписуватись в бюджет.
А в цьому році все подорощало, вже вартість під 10 лямів, будують вже фактично за його гроші, бо банк давав тільки 50% під залог його активів, він шукає соінвестора але ніхто не хоче лізти, бо цей тіпок мутний і ніхто не бачить перпектив в цій справі, поруч того лайна вже набудували.
Ось така справа, з пропозицією грошей в нас все добре, а от ніш немає, нема куди зростати.
Девал нічого не дасть, бо зараз фактично йде чергове зубожіння населення, доходи зросли на 10% за рік, а ціни вище.
Немає ніш, все дуже конкурентно в будь якій сфері, ось і все що треба знати про ваші теоретичні навіювання, реальність вона зовсім інша, чекаєм на якісь нові фактори, не знаю які, але як люди кажуть: хоч би не гірше))
(наприклад атб)
Маю право лише самому "стати атб"?
Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків!
Що не так?
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:03
vitaliian написав: Рыба-сом написав:
Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.
начинать считать выгодна ли ипотека надо не с подьемности 1го взноса и ежемесячных платежей а с форсмажоров (развод, тяжелая затяжная болезнь, экономический кризис) и будут ли ресурсы их разрулить. Без ущерба для ипотеки . Я хорошо помню как в каждый из кризисов я терял работу. Конечно позже находил другую и "всё налаживалось", но всё равно это необходимо учитывать.
Це так, як шукати ідеальну жінку для одруження
Ні, ну реально - якщо б всі все-все зважували, то майже ніхто б ніколи не брав би іпотеку
і, відповідно, 90% ходили б холостяками/самотніми вовчицями
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:14
Успіх речь шла только о финансовой стороне вопроса, есть и другие морально-этическая например, вопрос престижа (для многих он первый), удобства, комфорта. Вы же скинули все в кучу своим выводом). Очень мало людей считают риски, это неприятные расчеты, народу приятнее сидя на диване считать прибыль, падающую с неба и все остальные варианты вечногодорожая / самообмана.
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