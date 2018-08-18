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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90369037903890399040>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:47

  Vlad442 написав:
  adeges написав:Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.

ЗЫ. А при чем тут курс доллара?

Это даже не смешно.


Смешной пример написали вы. Не имеющий никакого отношения к реальности. Я просто несколько подчеркнул бессмысленность сравнения продажи в 1995 году как базы для налогообложения в 2021. Деньги 1995 года давно были бы в реальности проедены или проинвестированы в другую недвижимость, которую бы сместило точку выхода в кеш сначала по курсу 5, потом 8, потом 25. Что существенно бы снизило инфляционный налог.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:49

  Хомякоид написав:
  RomaS написав:
  Успіх написав:Так, ріелтори. Хочуть на перегляд. А там ще будівництво. Десь до весни.
Так і зроблю, два тижні вниз, два вгору))


Что за тактика - два тижні вниз два вгору ?
В люблм случае просьба отписываться по результатам, кейс интресный.
Имхо там до метро еще года два, может есть смысл поставить на засол до метро ?

Тактика шатун- запутать покупана))
На засол не вариант, нужны деньги закончить ремонты. Отпишусь по чем уйдёт.
RomaS
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:03

За крок до перевороту думок!©

  vitaliian написав:
  Рыба-сом написав:
Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.
начинать считать выгодна ли ипотека надо не с подьемности 1го взноса и ежемесячных платежей а с форсмажоров (развод, тяжелая затяжная болезнь, экономический кризис) и будут ли ресурсы их разрулить. Без ущерба для ипотеки . Я хорошо помню как в каждый из кризисов я терял работу. Конечно позже находил другую и "всё налаживалось", но всё равно это необходимо учитывать.

Це так, як шукати ідеальну жінку для одруження :mrgreen:

Ні, ну реально - якщо б всі все-все зважували, то майже ніхто б ніколи не брав би іпотеку :mrgreen: і, відповідно, 90% ходили б холостяками/самотніми вовчицями :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Очень мало людей считают риски

Так саме це я і мав на увазі!
(просто ще докинув заодно і про пошук "ідеальної пари")
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:36

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Очень мало людей считают риски

Так саме це я і мав на увазі!
(просто ще докинув заодно і про пошук "ідеальної пари")

То другая опера. Тоже можно нарваться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:50

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Очень мало людей считают риски

Так саме це я і мав на увазі!
(просто ще докинув заодно і про пошук "ідеальної пари")

То другая опера. Тоже можно нарваться.


Ну так))
Але ще раз про іпотеку - якщо б кожен так ретельно все зважував/підраховував і підключав різні форс-мажори - то дуууууже мало було б виданих іпотек!
Думаю, на 100 бажаючих, лише 5 би зважились на іпотеку!
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб)
Маю право лише самому "стати атб"?

Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків!
Що не так?

То, что договор аренды имеет юридическую силу. Если банк разрешит сдавать в аренду и вы сдадите жене на 100 лет, то банк не сможет обратить взыскание на залог.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:03

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб)
Маю право лише самому "стати атб"?

Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків!
Що не так?

То, что договор аренды имеет юридическую силу. Если банк разрешит сдавать в аренду и вы сдадите жене на 100 лет, то банк не сможет обратить взыскание на залог.

Я думаю причина в другом, банку интересно чтобы заемщик был финансово независимым и платежеспособным, а перекладывание платежей по ипотеке на арендатора делает его финансово зависимым от модели бизнеса арендатора, на что как и на размер ренты и прочие условия банк влиять не может.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:03

  adeges написав:
  Vlad442 написав:
  adeges написав:Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.

ЗЫ. А при чем тут курс доллара?

Это даже не смешно.


Смешной пример написали вы. Не имеющий никакого отношения к реальности. Я просто несколько подчеркнул бессмысленность сравнения продажи в 1995 году как базы для налогообложения в 2021. Деньги 1995 года давно были бы в реальности проедены или проинвестированы в другую недвижимость, которую бы сместило точку выхода в кеш сначала по курсу 5, потом 8, потом 25. Что существенно бы снизило инфляционный налог.

Не нужно воспринимать буквально. Я взял крайний случай. Человек приехал в Киев в 2005 и начал копить на квартиру. К 22 накопил, но сумма дохода в гривнах, которую видит налоговая (начиная с 24 тыс в год в 2005), меньше, чем стоимость его покупки.

На первое время есть родители и жены со стартовыми 400 тыс, а как потом заробитчанину, работающему вчерную на стройке заграницей, покупать квартиру в Киеве? Думаю найдут лазейки. Лещенко же отмазался в свое время. Скажут что у любовницы заняли.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:08

  maza5 написав:
  Faceless написав:Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже

А сколько банки хранят документы (движение по счету и т.д) ? Если не ошибаюсь, то по нормам НБУ то 5 лет.
Например в 1995 у вас был депозит в банке... Тут за 7 лет так банковский сектор почистили..
С зарплатами там вообще веселуха. Купоны, грн..
PS. https://www.google.com/amp/s/economy.24 ... 293589/amp

Что за бред? Банковские программные комплексы хранят вечно все свои транзакции, разве что смогут старые данные архивнуть и переместить в специализированные хранилища данных. То нормативы по бумажкам, а данные по всем нам доступны за все время
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