Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.
ЗЫ. А при чем тут курс доллара?
Это даже не смешно.
Смешной пример написали вы. Не имеющий никакого отношения к реальности. Я просто несколько подчеркнул бессмысленность сравнения продажи в 1995 году как базы для налогообложения в 2021. Деньги 1995 года давно были бы в реальности проедены или проинвестированы в другую недвижимость, которую бы сместило точку выхода в кеш сначала по курсу 5, потом 8, потом 25. Что существенно бы снизило инфляционный налог.
Рыба-сом написав: Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.
начинать считать выгодна ли ипотека надо не с подьемности 1го взноса и ежемесячных платежей а с форсмажоров (развод, тяжелая затяжная болезнь, экономический кризис) и будут ли ресурсы их разрулить. Без ущерба для ипотеки . Я хорошо помню как в каждый из кризисов я терял работу. Конечно позже находил другую и "всё налаживалось", но всё равно это необходимо учитывать.
Це так, як шукати ідеальну жінку для одруження
Ні, ну реально - якщо б всі все-все зважували, то майже ніхто б ніколи не брав би іпотеку і, відповідно, 90% ходили б холостяками/самотніми вовчицями
Так саме це я і мав на увазі! (просто ще докинув заодно і про пошук "ідеальної пари")
То другая опера. Тоже можно нарваться.
Ну так)) Але ще раз про іпотеку - якщо б кожен так ретельно все зважував/підраховував і підключав різні форс-мажори - то дуууууже мало було б виданих іпотек! Думаю, на 100 бажаючих, лише 5 би зважились на іпотеку!
Успіх написав:Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб) Маю право лише самому "стати атб"?
Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків! Що не так?
То, что договор аренды имеет юридическую силу. Если банк разрешит сдавать в аренду и вы сдадите жене на 100 лет, то банк не сможет обратить взыскание на залог.
Успіх написав:Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб) Маю право лише самому "стати атб"?
Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків! Що не так?
То, что договор аренды имеет юридическую силу. Если банк разрешит сдавать в аренду и вы сдадите жене на 100 лет, то банк не сможет обратить взыскание на залог.
Я думаю причина в другом, банку интересно чтобы заемщик был финансово независимым и платежеспособным, а перекладывание платежей по ипотеке на арендатора делает его финансово зависимым от модели бизнеса арендатора, на что как и на размер ренты и прочие условия банк влиять не может.
adeges написав:Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.
ЗЫ. А при чем тут курс доллара?
Это даже не смешно.
Смешной пример написали вы. Не имеющий никакого отношения к реальности. Я просто несколько подчеркнул бессмысленность сравнения продажи в 1995 году как базы для налогообложения в 2021. Деньги 1995 года давно были бы в реальности проедены или проинвестированы в другую недвижимость, которую бы сместило точку выхода в кеш сначала по курсу 5, потом 8, потом 25. Что существенно бы снизило инфляционный налог.
Не нужно воспринимать буквально. Я взял крайний случай. Человек приехал в Киев в 2005 и начал копить на квартиру. К 22 накопил, но сумма дохода в гривнах, которую видит налоговая (начиная с 24 тыс в год в 2005), меньше, чем стоимость его покупки.
На первое время есть родители и жены со стартовыми 400 тыс, а как потом заробитчанину, работающему вчерную на стройке заграницей, покупать квартиру в Киеве? Думаю найдут лазейки. Лещенко же отмазался в свое время. Скажут что у любовницы заняли.
Faceless написав:Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже
А сколько банки хранят документы (движение по счету и т.д) ? Если не ошибаюсь, то по нормам НБУ то 5 лет. Например в 1995 у вас был депозит в банке... Тут за 7 лет так банковский сектор почистили.. С зарплатами там вообще веселуха. Купоны, грн.. PS. https://www.google.com/amp/s/economy.24 ... 293589/amp
Что за бред? Банковские программные комплексы хранят вечно все свои транзакции, разве что смогут старые данные архивнуть и переместить в специализированные хранилища данных. То нормативы по бумажкам, а данные по всем нам доступны за все время