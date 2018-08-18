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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:09
Ще раз - здавати в оренду легально - це теж підприємницька діяльність!
То що не так?
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Успіх
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:15
vitaliian написав: Vlad442 написав: Успіх написав:
Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб)
Маю право лише самому "стати атб"?
Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків!
Що не так?
То, что договор аренды имеет юридическую силу. Если банк разрешит сдавать в аренду и вы сдадите жене на 100 лет, то банк не сможет обратить взыскание на залог.
Я думаю причина в другом, банку интересно чтобы заемщик был финансово независимым и платежеспособным, а перекладывание платежей по ипотеке на арендатора делает его финансово зависимым от модели бизнеса арендатора, на что как и на размер ренты и прочие условия банк влиять не может.
Именно так, банку интересны текущие доходы и их история за последние годы, а не будущие потоки, которые заемщик рисует себе в своем воображении...
Мечта долярчика: "дайте мне миллион, я его вложу и буду жить на проценты, а вам часть их отдам" - это влажные фантазии, у нас неприменимые без хорошей кредитной истории
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Sidus
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:25
Sidus написав:
"дайте мне миллион, я его вложу и буду жить на проценты, а вам часть их отдам" - это влажные фантазии, у нас неприменимые без хорошей кредитной истории
Так в тім то і справа, що в мене ЧУДОВА кредитна історія!!!
Половина банків, з якими я мав/маю справу - телефонують мені і так і кажуть, що "У вас чудова кредитна історія/ви є класним клієнтом банку, тому для Вас..." - і пропонують різні кредити, а інколи і "цікаві" іпотечні кредити!
Коротше, треба піти в 2-3 банки і проконсультуватись!
А то тут всі теоретики, а практиків - нема!
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:33
Успіх написав:
Коротше, треба піти в 2-3 банки і проконсультуватись!
А то тут всі теоретики, а практиків - нема
у вас позиция что все должны вас консультировать.
Вот пойдите всё узнайте и сами нас консультируйте.
Успіх написав:
тому для Вас..
с этого места поподробнее, что там для вас
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 09 гру, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:36
Успіх написав:
То, что договор аренды имеет юридическую силу. Если банк разрешит сдавать в аренду и вы сдадите жене на 100 лет, то банк не сможет обратить взыскание на залог.
Тобто, банк категорично забороняє/прописує в договорі, що в оренду здати комерц-пнимішення - я не маю права?
Плллля, ну яка банку різниця, чи я приміщення придбав, для свого складу, щоб коробки з товаром там тримати, чи я комусь здам його в оренду?
Вы цитируете пост, в котором ясно написано какая разница и почему банки запрещают официально сдавать в аренду кредитную недвижимость. Даже жилую.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Чет 09 гру, 2021 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:38
Vlad442 написав:
Не нужно воспринимать буквально. Я взял крайний случай. Человек приехал в Киев в 2005 и начал копить на квартиру. К 22 накопил, но сумма дохода в гривнах, которую видит налоговая (начиная с 24 тыс в год в 2005), меньше, чем стоимость его покупки.
На первое время есть родители и жены со стартовыми 400 тыс, а как потом заробитчанину, работающему вчерную на стройке заграницей, покупать квартиру в Киеве? Думаю найдут лазейки. Лещенко же отмазался в свое время. Скажут что у любовницы заняли.
Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы.
Таким образом, у вас есть бумажка на 10к грн, а на остальные 10к грн - подавайте нулевую декларацию и амнистируйте за 5% (или сколько там)
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Sidus
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:40
vitaliian написав:
у вас позиция что все должны вас консультировать. Вот пойдите всё узнайте и сами нас консультируйте.
Зачем куда-то идти, если можно за минуту набрать в телефоне и потребовать консультацию? Потом не понять и переспросить еще пару раз чтобы разжевали.
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Vlad442
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:41
, ну яка банку різниця, чи я приміщення придбав, для свого складу, щоб коробки з товаром там тримати, чи я комусь здам його в оренду?
Одно дело вы занимаете деньги у кумы, она и интересоваться не должна тем куда вы их потратите, другое у банка где сидят обученные люди по управлению рисками. С этой точки зрения риски сильно разные (своими деньгами вы погасите кредит или чужими - нафантазированными). Но если сдавать коммерцию ваш основной бизнес и вы уже состоялись в нём не вижу никаких проблем, банк с интересом изучит вашу прошлую деятельность и может согласиться на такой вариант.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 09 гру, 2021 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:42
Sidus написав:
Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы.
Таким образом, у вас есть бумажка на 10к грн, а на остальные 10к грн - подавайте нулевую декларацию и амнистируйте за 5% (или сколько там)
Не думаю, что вы сможете привести законодательную базу, по которой можно облагать налогом "доход" от подорожания валюты.
Если бы така база была, то банк, как налоговый агент, удерживал бы такой налог по окончании депозита, если за это время вырос курс.
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Vlad442
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:46
Vlad442 написав: vitaliian написав:
у вас позиция что все должны вас консультировать. Вот пойдите всё узнайте и сами нас консультируйте.
Зачем куда-то идти, если можно за минуту набрать в телефоне и потребовать консультацию
? Потом не понять и переспросить еще пару раз чтобы разжевали.
Думав над цим... - може так і зроблю...колись.
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