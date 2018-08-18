Додано: Чет 09 гру, 2021 11:38

Vlad442 написав:



Не нужно воспринимать буквально. Я взял крайний случай. Человек приехал в Киев в 2005 и начал копить на квартиру. К 22 накопил, но сумма дохода в гривнах, которую видит налоговая (начиная с 24 тыс в год в 2005), меньше, чем стоимость его покупки.



На первое время есть родители и жены со стартовыми 400 тыс, а как потом заробитчанину, работающему вчерную на стройке заграницей, покупать квартиру в Киеве? Думаю найдут лазейки. Лещенко же отмазался в свое время. Скажут что у любовницы заняли. Не нужно воспринимать буквально. Я взял крайний случай. Человек приехал в Киев в 2005 и начал копить на квартиру. К 22 накопил, но сумма дохода в гривнах, которую видит налоговая (начиная с 24 тыс в год в 2005), меньше, чем стоимость его покупки.На первое время есть родители и жены со стартовыми 400 тыс, а как потом заробитчанину, работающему вчерную на стройке заграницей, покупать квартиру в Киеве? Думаю найдут лазейки. Лещенко же отмазался в свое время. Скажут что у любовницы заняли.

Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы.Таким образом, у вас есть бумажка на 10к грн, а на остальные 10к грн - подавайте нулевую декларацию и амнистируйте за 5% (или сколько там)