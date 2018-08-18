Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ну яка банку різниця, чи я приміщення придбав, для свого складу, щоб коробки з товаром там тримати, чи я комусь здам його в оренду?
Мене оце ☝️ цікавить? Як так?
Разница такая, если для вас этот бизнес новый 99% что вас пошлют.
По телефону с вами поговорит менеджер банка, а решение принимает кредитный комитет, польза от телефонного разговора ноль. Вам не дадут никаких гарантий просто назовут базовые условия и перечень документов. И то и другое может быть расширено.
Sidus написав:Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы.
Купил квартиру в 1998 за 10 куе, в 2021 продал за 100 куе. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 90к долл? Это так работает?
Faceless написав:Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже
А сколько банки хранят документы (движение по счету и т.д) ? Если не ошибаюсь, то по нормам НБУ то 5 лет. Например в 1995 у вас был депозит в банке... Тут за 7 лет так банковский сектор почистили.. С зарплатами там вообще веселуха. Купоны, грн.. PS. https://www.google.com/amp/s/economy.24 ... 293589/amp
Квитанции и депозитные договора стоит хранить самостоятельно. По нормам, вроде, 5 лет после закрытия счета в национальной валюте, 15 лет - в инвалюте. При этом по факту большинство банков могут сделать выписку за любой период, просто это долго и небесплатно.
Не нужно воспринимать буквально. Я взял крайний случай. Человек приехал в Киев в 2005 и начал копить на квартиру. К 22 накопил, но сумма дохода в гривнах, которую видит налоговая (начиная с 24 тыс в год в 2005), меньше, чем стоимость его покупки.
На первое время есть родители и жены со стартовыми 400 тыс, а как потом заробитчанину, работающему вчерную на стройке заграницей, покупать квартиру в Киеве? Думаю найдут лазейки. Лещенко же отмазался в свое время. Скажут что у любовницы заняли.
Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы. Таким образом, у вас есть бумажка на 10к грн, а на остальные 10к грн - подавайте нулевую декларацию и амнистируйте за 5% (или сколько там)
Рыба-сом написав:"А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.
Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.
Чтобы не было совсем впритирочку, тут и у банка должен быть адекватный риск-менеджмент. В частности, платеж 7 из 20 дохода на сейчас вряд ли адекватный банк согласует, да и при оценке расходов берут не прожиточный минимум и не рацион Флая
Sidus написав:Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы. Таким образом, у вас есть бумажка на 10к грн, а на остальные 10к грн - подавайте нулевую декларацию и амнистируйте за 5% (или сколько там)
По НК валютная операция не обрагается налогом, емнип