Додано: Чет 09 гру, 2021 12:36

Faceless написав: Рыба-сом написав: "А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.



Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный. "А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.

Чтобы не было совсем впритирочку, тут и у банка должен быть адекватный риск-менеджмент. В частности, платеж 7 из 20 дохода на сейчас вряд ли адекватный банк согласует, да и при оценке расходов берут не прожиточный минимум и не рацион Флая Чтобы не было совсем впритирочку, тут и у банка должен быть адекватный риск-менеджмент. В частности, платеж 7 из 20 дохода на сейчас вряд ли адекватный банк согласует, да и при оценке расходов берут не прожиточный минимум и не рацион Флая

Это был умозрительный пример и условные цифры.Девальвация у нас всегда сопровождается, как любое стихийное бедствие, большими или меньшими катаклизмами. В том числе риском банкротства [для ЧП] либо сокращения для одного или обоих супругов. Что непосредственно сказывается на располагаемых средствах. На картошке можно пересидеть трудный период, но если вложились в котлован, платят ипотеку, а ещё нужно ж пока за аренду платить, может статься неиллюзорный разрыв ликвидности.Да, есть ещё контраргумент, что-де "а квартиру можно продать и рассчитаться с банком", но, во-первых, продавать ипотечную квартиру - тот ещё квест (+это явно будет не лучшая цена на рынке ибо покупатели с таким стараются не связываться), во-вторых, если же был аннуитет (а это очень часто), то - внезапно - оказывается, что "я платил 3 года, в сумме 500к грн, а тело кредита уменьшилось лишь на 100к!!!!111".Так что не всё так просто и безрисково.ЗЫ Варианты "а мне на работе дали по льготной ставке ипотеку, поэтому я свои деньги держу на депо, а за счёт кредитных купил, если что загашу" не рассматриваем. Это явно не вариант условного Чукчи2-Сержика.