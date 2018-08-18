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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9038903990409041>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:47

  Успіх написав:
ну яка банку різниця, чи я приміщення придбав, для свого складу, щоб коробки з товаром там тримати, чи я комусь здам його в оренду?

Мене оце ☝️ цікавить?
Як так? :)

Разница такая, если для вас этот бизнес новый 99% что вас пошлют.

По телефону с вами поговорит менеджер банка, а решение принимает кредитный комитет, польза от телефонного разговора ноль. Вам не дадут никаких гарантий просто назовут базовые условия и перечень документов. И то и другое может быть расширено.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы.

Купил квартиру в 1998 за 10 куе, в 2021 продал за 100 куе. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 90к долл? Это так работает?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:02

  maza5 написав:
  Faceless написав:Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже

А сколько банки хранят документы (движение по счету и т.д) ? Если не ошибаюсь, то по нормам НБУ то 5 лет.
Например в 1995 у вас был депозит в банке... Тут за 7 лет так банковский сектор почистили..
С зарплатами там вообще веселуха. Купоны, грн..
PS. https://www.google.com/amp/s/economy.24 ... 293589/amp

Квитанции и депозитные договора стоит хранить самостоятельно.
По нормам, вроде, 5 лет после закрытия счета в национальной валюте, 15 лет - в инвалюте. При этом по факту большинство банков могут сделать выписку за любой период, просто это долго и небесплатно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:02

  Sidus написав:
  Vlad442 написав:

Не нужно воспринимать буквально. Я взял крайний случай. Человек приехал в Киев в 2005 и начал копить на квартиру. К 22 накопил, но сумма дохода в гривнах, которую видит налоговая (начиная с 24 тыс в год в 2005), меньше, чем стоимость его покупки.

На первое время есть родители и жены со стартовыми 400 тыс, а как потом заробитчанину, работающему вчерную на стройке заграницей, покупать квартиру в Киеве? Думаю найдут лазейки. Лещенко же отмазался в свое время. Скажут что у любовницы заняли.


Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы.
Таким образом, у вас есть бумажка на 10к грн, а на остальные 10к грн - подавайте нулевую декларацию и амнистируйте за 5% (или сколько там)

курсова різниця не обкладається податком,
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:03

  Bolt написав:
  Aps написав:
adeges написав:
Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.

ЗЫ. А при чем тут курс доллара?


В 1995 гривны ещё не было.

Сто процентов в 95 не помню, а вот в 96-ом под 60 ложил на депо.

День рождения гривны, как официального платежного средства - 2 сентября 1996
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:"А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.

Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.

Чтобы не было совсем впритирочку, тут и у банка должен быть адекватный риск-менеджмент. В частности, платеж 7 из 20 дохода на сейчас вряд ли адекватный банк согласует, да и при оценке расходов берут не прожиточный минимум и не рацион Флая
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы.
Таким образом, у вас есть бумажка на 10к грн, а на остальные 10к грн - подавайте нулевую декларацию и амнистируйте за 5% (или сколько там)

По НК валютная операция не облагается налогом, емнип
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:29

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:"А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.

Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.

Чтобы не было совсем впритирочку, тут и у банка должен быть адекватный риск-менеджмент. В частности, платеж 7 из 20 дохода на сейчас вряд ли адекватный банк согласует, да и при оценке расходов берут не прожиточный минимум и не рацион Флая

якщо іпотечний платіж не більше 43% від підтвердженого доходу, то можуть дати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:35

  Успіх написав:тому для Вас..
  vitaliian написав:с этого места поподробнее, что там для вас


Та нічого цікавого)))
Накшталт, звичайна ставка по споживчому кредиту, наприклад, 50% річних, а вони мені пропонують, наприклад, під 36% :mrgreen:
Ну і т.п.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:36

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:"А что может быть? Кредиты долларовые уже физлицам не дают" - "Да, но можно взять гривневый кредит из расчета 'получаю, условно, 20, из них проедается (аренда, еда, шмотки, прочее) 11, и платёж по кредиту 7 - вроде как даже есть запас. Но когда, в случае девала, зп какое-то время останется той же, кредит никуда не денется, а вот стоимость жизни вырастет, например, до 14, то может случиться 'кассовый разрыв', хоть даже кредит в грн", - лица слушателей слегка вытянулись, но, в целом, их мировоззрение сильно не изменилось.

Учитывая, что ипотеку у нас часто берут "впритирочку", сценарий весьма реальный.

Чтобы не было совсем впритирочку, тут и у банка должен быть адекватный риск-менеджмент. В частности, платеж 7 из 20 дохода на сейчас вряд ли адекватный банк согласует, да и при оценке расходов берут не прожиточный минимум и не рацион Флая

Это был умозрительный пример и условные цифры.
Девальвация у нас всегда сопровождается, как любое стихийное бедствие, большими или меньшими катаклизмами. В том числе риском банкротства [для ЧП] либо сокращения для одного или обоих супругов. Что непосредственно сказывается на располагаемых средствах. На картошке можно пересидеть трудный период, но если вложились в котлован, платят ипотеку, а ещё нужно ж пока за аренду платить, может статься неиллюзорный разрыв ликвидности.
Да, есть ещё контраргумент, что-де "а квартиру можно продать и рассчитаться с банком", но, во-первых, продавать ипотечную квартиру - тот ещё квест (+это явно будет не лучшая цена на рынке ибо покупатели с таким стараются не связываться), во-вторых, если же был аннуитет (а это очень часто), то - внезапно - оказывается, что "я платил 3 года, в сумме 500к грн, а тело кредита уменьшилось лишь на 100к!!!!111".
Так что не всё так просто и безрисково.
ЗЫ Варианты "а мне на работе дали по льготной ставке ипотеку, поэтому я свои деньги держу на депо, а за счёт кредитных купил, если что загашу" не рассматриваем. Это явно не вариант условного Чукчи2-Сержика.
Рыба-сом
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