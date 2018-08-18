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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 гру, 2021 12:41
Sidus написав: Vlad442 написав:
Не нужно воспринимать буквально. Я взял крайний случай. Человек приехал в Киев в 2005 и начал копить на квартиру. К 22 накопил, но сумма дохода в гривнах, которую видит налоговая (начиная с 24 тыс в год в 2005), меньше, чем стоимость его покупки.
На первое время есть родители и жены со стартовыми 400 тыс, а как потом заробитчанину, работающему вчерную на стройке заграницей, покупать квартиру в Киеве? Думаю найдут лазейки. Лещенко же отмазался в свое время. Скажут что у любовницы заняли.
Тут все очень просто, заработали вы допустим 10к грн, купили доллар, который подорожал и у вас в итоге стало 20к грн после продажи его. Заплатите пожалуйста налог с инвест. дохода в 10к грн. Покупка доллара, как и другого актива, который подорожал в цене - инвест доход, просто мы не привыкли платить налоги, поэтому возникают такие вопросы.
Таким образом, у вас есть бумажка на 10к грн, а на остальные 10к грн - подавайте нулевую декларацию и амнистируйте за 5%
(или сколько там)
я такий самий варіант при початку декларування прописував в парі постів...
тільки там брав:
- 800 к гриші = 100 куе - 2008 рік,
- 2 700 к гриші = 100 куе - 2021 рік.
задавав питання, як декларуватись чи ігноруватись?
тепер отримали ми всі відповідь від міністра, що вони хотять зробити...
хотять 2 700 - 800 = 1 900 к гриші * на 19,5% податку починаючи з 23 року...
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Додано: Чет 09 гру, 2021 12:44
flyman написав:
якщо іпотечний платіж не більше 43% від підтвердженого доходу, то можуть дати
Логічно оцінювати не тільки відношення платежа до доходу, а й відношення платежу до доходу після обов'язкових витрат. Бо 4300 від доходу в 10000 і 43000 від доходу в 100тис - то трохи різні речі.
Як а мене, 43% - завелике навантаження.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 12:48
change_pm написав:
тепер отримали ми всі відповідь від міністра, що вони хотять зробити...
хотять 2 700 - 800 = 1 900 к гриші * на 19,5% податку починаючи з 23 року..
Де ви це взяли?
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Додано: Чет 09 гру, 2021 12:53
Faceless написав: change_pm написав:
тепер отримали ми всі відповідь від міністра, що вони хотять зробити...
хотять 2 700 - 800 = 1 900 к гриші * на 19,5% податку починаючи з 23 року..
Де ви це взяли?
"курю" з ними (з ДФС) таку саму дурь...
А якщо сур"йозно, то мені тільки це приходить на думку, коли читаю про їх ініциативу про податки з 95 року...
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Додано: Чет 09 гру, 2021 12:55
vitaliian написав: Успіх написав:
ну яка банку різниця, чи я приміщення придбав, для свого складу, щоб коробки з товаром там тримати, чи я комусь здам його в оренду?
Мене оце ☝️ цікавить?
Як так?
Разница такая, если для вас этот бизнес новый 99% что вас пошлют.
По телефону с вами поговорит менеджер банка, а решение принимает кредитный комитет,
польза от телефонного разговора ноль. Вам не дадут никаких гарантий просто назовут базовые условия и перечень документов. И то и другое может быть расширено.
Мені так приват і підтвердив був іпотеку по телефону, зв'язавшись з комітетом...
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Додано: Чет 09 гру, 2021 12:56
Рейтинговое агентство Fitch признало дефолт Evergrande. На очереди другой крупный застройщик Kaisa
Fitch Ratings said on Thursday it downgraded the Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Ratings (IDR) of property developer China Evergrande Group and its subsidiaries Hengda Real Estate Group Co., Ltd and Tianji Holding Limited from C to restricted default (RD).
The move comes after the indebted company missed a deadline to repay bond coupons in the amount of $82.5 million earlier this week, causing it to default for the first time.
Evergrande, whose liabilities were estimated at $300 billion in June, hasn't confirmed yet that it defaulted on its debts, but noted last week that it can't guarantee it will be able to make payments to bond holders.
Meanwhile, Fitch also noted another Chinese developer, Kaisa, is in restricted default after failing to repay a $400 million bond
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Додано: Чет 09 гру, 2021 13:20
Успіх написав:
Мені так приват і підтвердив був іпотеку по телефону, зв'язавшись з комітетом...
Це просто слова, так зване "попереднє рішення", що є просто орієнтовною цифрою, але не несе ніякий зобов'язань з боку банку, і все може перегратися
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Додано: Чет 09 гру, 2021 13:41
Faceless написав: alter написав: adeges написав:
Положил 36000 грн в 1995 году в банк под 100% годовых, потом под 30%, потом по 15%, потом под 10% и к 2021 накопил пару миллионов.
ЗЫ. А при чем тут курс доллара?
Документами подтвердите, гражданин. А документы мы берем во внимание только за последние 3 (три) года.
Откуда про документы только за последние три года? Если там анализ доходов берут с 1995,то и документы соответственно тоже
Это был сарказм, навеянный отношением финмониторинга значительной части банков к документам по подтверждению доходов.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 13:46
пару вопросов подумать по поводу налога с квартир
1) а вот интересно, чтобы выставить счёт на доплату - налоговая должна ж будет узнать сколько вы заплатили за квартиру ? В реестре эти данные начали появляться только год назад. А по более старым - надо слать запросы нотариусу, подымать договор. Но сделка конфиденциальна, уголовки нет, налоговую будут слать.
2) а если квартиру купил и уже продал - налоговая будет выставлять счета ?
С этим кейсом сложнее ж: нужно смотреть уже не реестр, а движения по нему и 2 раза к нотариусу запрос делать (на сумму покупки и сумму продажи, и по обеим получать отлуп).
3) а что если я отдолжил у друзей ? вот и расписки/договора есть (не заверенные нотариально, ну и что. Да задним числом, но кто докажет?)
имхо, это пугалка чтобы шевелились и бежали отбелиться за 5%
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