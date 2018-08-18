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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9040904190429043>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:58

  baraka написав:..
имхо, это пугалка чтобы шевелились и бежали отбелиться за 5%

так и есть. Народ, неоднократно разведенный как котики, не спешит дружить с налоговой. Более того, в отличии от того же США, где неуплата налога приравнивается к библейскому греху, у нас на отечественную "белую" фирму смотрят (справедливо) как на белую ворону, решившуюся на харакири.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:58

  sequence написав:
  zРадио написав:Рейтинговое агентство Fitch признало дефолт Evergrande. На очереди другой крупный застройщик Kaisa
..

SSE Composite от этой серии печальных событий даже не вздрогнул, точнее назло отрос.
Подозреваю, что по месту знают чуть больше чем Фич.
Думаю, что слухи о смерти недвиги Китая да и Китая в целом были слегка преувеличены


Все ждут, что Партия решит спасать отрасль, расстреляв виновных и выделив ахулиард бабла на решение проблем. Возможно, так и будет. Но если нет, на экономику это окажет огромное влияние, и не только китайскую
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/841678482/v ... vobereznaa

Вроде начало дешеветь, неужели?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:59

Ипотечные кредиты на жилье в Киеве реально выгодны:
- недвижимость постоянно дорожает
- европейская столица с громадными перспективами
- постоянный рост запрплат и возможностей
- реалные процентные ставки по ипотеке - отрицательны, т.е. если у Вас уже есть жилье - ипотеку стоит брать как средство сохранения капитала
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:04

  zРадио написав:..
Все ждут, что Партия решит спасать отрасль, расстреляв виновных и выделив ахулиард бабла на решение проблем. Возможно, так и будет. Но если нет, на экономику это окажет огромное влияние, и не только китайскую

во, наконец то проявили аналитический склад ума и сообразительность. А то только пугать ))
Все правильно - СЕО и набсовет расстреляют, имущество конфискуют, активы перепишут на какую-то государственную контору, аки "примат-банк" у нас и всех делов. В местных масштабах эта проблема не больше, чем у нас Аркада или Укрбуд
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:09

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Все ждут, что Партия решит спасать отрасль, расстреляв виновных и выделив ахулиард бабла на решение проблем. Возможно, так и будет. Но если нет, на экономику это окажет огромное влияние, и не только китайскую

во, наконец то проявили аналитический склад ума и сообразительность. А то только пугать ))


По-моему, вы сейчас привселюдно позанимались самолюбованием. Но может просто показалось :)

В любом случае предложу вспомнить двоих дядь - Полсона и Гайтнера, которые решили не спасать Lehman, очевидно, не из-за дефицита аналитических навыков
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:20

  zРадио написав:..
В любом случае рекомендую вспомнить двоих дядь - Полсона и Гайтнера, которые решили не спасать Lehman, очевидно, не из-за дефицита аналитических навыков

Полсон - это тот который из "Бойцовского Клуба"? - "его имя Роберт Полсон!" ))
Шутка, навеяло ))
Китай отличается от прочих стран тем, что умеет учиться на чужих ошибках и делать верные выводы. Он избежал пути СССР, единственный не свалился в штопор 2008-09 годов, быстро переориентировавшись на внутренний рынок.
Наш чувак, что живет в Китае, говорит, что это как раз масштабы нашего Укрбуда. Местные поначалу нервничали, что это станет трендом, но партия сказала, что не будет.
Украина из-за Укрбуда нэ вмэрла, нэ помрэ и Китай
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:28

  sequence написав: Полсон - это тот который из "Бойцовского Клуба"? - "его имя Роберт Полсон!" ))
Шутка, навеяло ))
Китай отличается от прочих стран тем, что умеет учиться на чужих ошибках и делать верные выводы. Он избежал пути СССР, единственный не свалился в штопор 2008-09 годов, быстро переориентировавшись на внутренний рынок.
Наш чувак, что живет в Китае, говорит, что это как раз масштабы нашего Укрбуда. Местные поначалу нервничали, что это станет трендом, но партия сказала, что не будет.
Украина из-за Укрбуда нэ вмэрла, нэ помрэ и Китай


Зображення

Будем поглядеть )
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:29

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/841678482/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam2-k-kvartira-s-mebelu-u-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-62-a-metro-levobereznaa

Вроде начало дешеветь, неужели?

На балкон нужно перепрыгивать над столешницей или пролазить под ней?
:lol: :lol: :lol:
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:03

  Grand Touring написав:Ипотечные кредиты на жилье в Киеве реально выгодны:
- недвижимость постоянно дорожает
- европейская столица с громадными перспективами
- постоянный рост запрплат и возможностей
- реалные процентные ставки по ипотеке - отрицательны, т.е. если у Вас уже есть жилье - ипотеку стоит брать как средство сохранения капитала

В останньому пункті - не все так просто!
От по деяких банках, які я дивився - реальна %-ва ставка 17-19% :roll:
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