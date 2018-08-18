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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9040904190429043

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 125
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:12

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/841678482/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam2-k-kvartira-s-mebelu-u-a-hrefnewbuilding5462viewzk-kahovskaakahovskaaa-62-a-metro-levobereznaa

Вроде начало дешеветь, неужели?

На балкон нужно перепрыгивать над столешницей или пролазить под ней?
:lol: :lol: :lol:

думаю, есть вторая дверь на балкон.
там в принципе дизайн в стиле, "я художник - я так вижу", но при всем при том сейчас такая кухня стоит где-то 250-300кгрн с техникой, как я вижу по ряду деталей (но не хватает приближения). Возможно, забрали распродажную с какой-то экспозиции, тогда уже пришлось лепить как есть.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Колись тут тему цю піднімали, але щось пішло не так....))

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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:27

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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Харькове владелец одной из квартир на первом этаже, под видом её реконструкции, пристроил к многоквартирному дому магазин площадью 1200 квадратных метров. При том, что сама квартира – площадью в 60 квадратов.

Разрешение на эту «реконструкцию» выдано Государственной инспекцией архитектуры. Документ ГАСИ гласит, что это «Реконструкция квартиры номер 4 с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров в городе Харькове».

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