Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На балкон нужно перепрыгивать над столешницей или пролазить под ней?
думаю, есть вторая дверь на балкон. там в принципе дизайн в стиле, "я художник - я так вижу", но при всем при том сейчас такая кухня стоит где-то 250-300кгрн с техникой, как я вижу по ряду деталей (но не хватает приближения). Возможно, забрали распродажную с какой-то экспозиции, тогда уже пришлось лепить как есть.
В Харькове владелец одной из квартир на первом этаже, под видом её реконструкции, пристроил к многоквартирному дому магазин площадью 1200 квадратных метров. При том, что сама квартира – площадью в 60 квадратов.
Разрешение на эту «реконструкцию» выдано Государственной инспекцией архитектуры. Документ ГАСИ гласит, что это «Реконструкция квартиры номер 4 с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров в городе Харькове».