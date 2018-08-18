rjkz написав:

У жены куртка кожанная Kenneth Cole, 2006 год, Сенчуритвониван - полет нормальный.И так что ни возьми. Такое впечатление, что для Украины даже именитые бренды делают дерьмовое качестсво. Это, кстати, может быть. Друг когда-то был в Китае, там заводы, делают один и тот-же продукт, но на разных линиях для разных рынков. Это он по строительной тематике ездил. Если кто вдруг не знает - итальянская сантехника тоже там делается. Максу можно в это не верить. Разрешаю.ЗЫ: Для Хьюма и Прохожего. Это либо начал, я только ответил. Соря.