Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
в условиях дешёвого фондирования инвесторы застройщикам не нужны, поэтому шоб не лезли, цена котлована условно стала равна цене готового с документами. Примерно как депозиты под 0,1% формально такое есть, но рассчитан он скорее на отпугивание лишних клиентов чем на их привлечение.
Судя по всему тенденция сохранится в 2023. Ожидаемого роста ставок пока не наблюдаю. Тот кто борется с инфляцией внезапно сам стал её причиной лишив новых инвесторов и депозитчиков хлеба. Теперь они бегают с баулами денег в поиске куда бы их пристроить.
Первый написав:Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
в условиях дешёвого фондирования инвесторы застройщикам не нужны, поэтому шоб не лезли, цена котлована условно стала равна цене готового с документами. Примерно как депозиты под 0,1% формально такое есть, но рассчитан он скорее на отпугивание лишних клиентов чем на их привлечение.
Судя по всему тенденция сохранится в 2023. Ожидаемого роста ставок пока не наблюдаю. Тот кто борется с инфляцией внезапно сам стал её причиной лишив новых инвесторов и депозитчиков хлеба. Теперь они бегают с баулами денег в поиске куда бы их пристроить.
цікаво, чому тоді продажі на КРЖН упали на 30%? олені побігли у держоблігації?
Первый написав:Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
в условиях дешёвого фондирования инвесторы застройщикам не нужны, поэтому шоб не лезли, цена котлована условно стала равна цене готового с документами. Примерно как депозиты под 0,1% формально такое есть, но рассчитан он скорее на отпугивание лишних клиентов чем на их привлечение.
Судя по всему тенденция сохранится в 2023. Ожидаемого роста ставок пока не наблюдаю. Тот кто борется с инфляцией внезапно сам стал её причиной лишив новых инвесторов и депозитчиков хлеба. Теперь они бегают с баулами денег в поиске куда бы их пристроить.
Есть дешевое финасирование у застройщиков, факт. В Виннице у знакомого забудовника перебили земельный участок под застройку большей сумой. Хотя раньше все проходило на ура и дорожка была протоптана. Думаю это временно. 3 процента роста ВВП не может давать 30% роста недвиги. Напоминаю, мир растет со скоростюь 6%. Вот будет смеху если прогноз Зрадио оправдаются
из разговора с братом, живущим в прилуках: все местные знакомые, кто мало мальски рубит бабло либо уже имеют в киеве одну, или более квартир под сдачу, либо собираются, или уже планируют покупать грит жена уже начинает всерьез на эту тему фонить
flyman написав:до речі, подав заявку в щоб мати можливість заробляти на ОВДП, використовуючи алгоритм дій з дружнього ресурсу https://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat Судячи із статті, і того як іде обробка заявки, там черга бажаючих менше годувати банки і податкову. Для старта достатньо 50К грн., що набагато менше, чим поріг входу в КРЖН чи оКРЖН навіть в розсрочку, і менше в 4 рази, чим стеля фонду грабування вкладників.
Нікуди ходити не тре, оформлення віддалено. Держава гарантує 100%. 0 податків і ризиків (крім ризику девалу нацвалюти і дефолту держави)
Багато там писанини)) І от скажи - невже таку послугу не може створити/запропонувати будь-який банк? Що їм заважає?
rjkz написав:[ У жены куртка кожанная Kenneth Cole, 2006 год, Сенчуритвониван - полет нормальный. И так что ни возьми. Такое впечатление, что для Украины даже именитые бренды делают дерьмовое качестсво. Это, кстати, может быть. Друг когда-то был в Китае, там заводы, делают один и тот-же продукт, но на разных линиях для разных рынков. Это он по строительной тематике ездил. Если кто вдруг не знает - итальянская сантехника тоже там делается. Максу можно в это не верить. Разрешаю.
ЗЫ: Для Хьюма и Прохожего. Это либо начал, я только ответил. Соря.
Кстати, уже лет 8 вся зимняя обувь исключительно американская. Знаю размер - заказываю. От каких нибудь truman и parkhurst до банальных redwing. К сожалению у нас по ботинкам грусть печаль. Правда есть один минус, они не снашиваются, поэтому приходится обновлять с добавлением коробок.
А если речь о массмаркете, то сомневаюсь в том, что есть разница.
flyman написав:до речі, подав заявку в щоб мати можливість заробляти на ОВДП, використовуючи алгоритм дій з дружнього ресурсу https://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat Судячи із статті, і того як іде обробка заявки, там черга бажаючих менше годувати банки і податкову. Для старта достатньо 50К грн., що набагато менше, чим поріг входу в КРЖН чи оКРЖН навіть в розсрочку, і менше в 4 рази, чим стеля фонду грабування вкладників.
Нікуди ходити не тре, оформлення віддалено. Держава гарантує 100%. 0 податків і ризиків (крім ризику девалу нацвалюти і дефолту держави)
Багато там писанини)) І от скажи - невже таку послугу не може створити/запропонувати будь-який банк? Що їм заважає?
для банка то не цікаво, тому що банк бере в тебе депозит під 7% і розміщує під 11%, на тих 4% пікнічкує
Аналогічно з м2 Забудовник не зацікавлений в твоїй переуступці, так як йому самому тре продати кавалірки.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 гру, 2021 16:24, всього редагувалось 1 раз.