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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9071907290739074>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 128
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
в условиях дешёвого фондирования инвесторы застройщикам не нужны, поэтому шоб не лезли, цена котлована условно стала равна цене готового с документами. Примерно как депозиты под 0,1% формально такое есть, но рассчитан он скорее на отпугивание лишних клиентов чем на их привлечение.

Судя по всему тенденция сохранится в 2023. Ожидаемого роста ставок пока не наблюдаю. Тот кто борется с инфляцией внезапно сам стал её причиной лишив новых инвесторов и депозитчиков хлеба. Теперь они бегают с баулами денег в поиске куда бы их пристроить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:48

  vitaliian написав:
  Первый написав:Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
в условиях дешёвого фондирования инвесторы застройщикам не нужны, поэтому шоб не лезли, цена котлована условно стала равна цене готового с документами. Примерно как депозиты под 0,1% формально такое есть, но рассчитан он скорее на отпугивание лишних клиентов чем на их привлечение.

Судя по всему тенденция сохранится в 2023. Ожидаемого роста ставок пока не наблюдаю. Тот кто борется с инфляцией внезапно сам стал её причиной лишив новых инвесторов и депозитчиков хлеба. Теперь они бегают с баулами денег в поиске куда бы их пристроить.

цікаво, чому тоді продажі на КРЖН упали на 30%? олені побігли у держоблігації?

до речі, подав заявку в щоб мати можливість заробляти на ОВДП, використовуючи алгоритм дій з дружнього ресурсу
https://special.minfin.com.ua/ua/icu/kak-kupit-ovgz-onlajn-i-skolko-na-jetom-mozhno-zarabotat
Судячи із статті, і того як іде обробка заявки, там черга бажаючих менше годувати банки і податкову.
Для старта достатньо 50К грн., що набагато менше, чим поріг входу в КРЖН чи оКРЖН навіть в розсрочку, і менше в 4 рази, чим стеля фонду грабування вкладників.

Нікуди ходити не тре, оформлення віддалено. Держава гарантує 100%. 0 податків і ризиків (крім ризику девалу нацвалюти і дефолту держави)

з.і.
Київ окружон по самі гланди кавалірками біля ШРТ. Лишилось тільки зробити ремонти.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:10

  vitaliian написав:
  Первый написав:Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
в условиях дешёвого фондирования инвесторы застройщикам не нужны, поэтому шоб не лезли, цена котлована условно стала равна цене готового с документами. Примерно как депозиты под 0,1% формально такое есть, но рассчитан он скорее на отпугивание лишних клиентов чем на их привлечение.

Судя по всему тенденция сохранится в 2023. Ожидаемого роста ставок пока не наблюдаю. Тот кто борется с инфляцией внезапно сам стал её причиной лишив новых инвесторов и депозитчиков хлеба. Теперь они бегают с баулами денег в поиске куда бы их пристроить.


Есть дешевое финасирование у застройщиков, факт.
В Виннице у знакомого забудовника перебили земельный участок под застройку большей сумой. Хотя раньше все проходило на ура и дорожка была протоптана.
Думаю это временно. 3 процента роста ВВП не может давать 30% роста недвиги.
Напоминаю, мир растет со скоростюь 6%.
Вот будет смеху если прогноз Зрадио оправдаются :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

из разговора с братом, живущим в прилуках:
все местные знакомые, кто мало мальски рубит бабло либо уже имеют в киеве одну, или более квартир под сдачу, либо собираются, или уже планируют покупать
грит жена уже начинает всерьез на эту тему фонить
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:будет смеху если прогноз Зрадио оправдаются
в любом прогнозе самое ценное - дата когда это случится, иначе вот вам мой прогноз, мы все умрем. Какая его ценность без точных дат?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:до речі, подав заявку в щоб мати можливість заробляти на ОВДП, використовуючи алгоритм дій з дружнього ресурсу
https://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat
Судячи із статті, і того як іде обробка заявки, там черга бажаючих менше годувати банки і податкову.
Для старта достатньо 50К грн., що набагато менше, чим поріг входу в КРЖН чи оКРЖН навіть в розсрочку, і менше в 4 рази, чим стеля фонду грабування вкладників.

Нікуди ходити не тре, оформлення віддалено. Держава гарантує 100%. 0 податків і ризиків (крім ризику девалу нацвалюти і дефолту держави)

Багато там писанини))
І от скажи - невже таку послугу не може створити/запропонувати будь-який банк?
Що їм заважає?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Що їм заважає?
с мелочью возиться неинтересно вот что. Это как покупатель на 2х гривневый товар захочет его доставку с клоуном на мопеде в подарочной упаковке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:05

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:будет смеху если прогноз Зрадио оправдаются
в любом прогнозе самое ценное - дата когда это случится, иначе вот вам мой прогноз, мы все умрем. Какая его ценность без точных дат?


это уже похоже на стадию торга :)

в прогнозе зРадио как раз и дана привязка ко времени (которые многие хотят игнорировать)
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:09

  rjkz написав:[
У жены куртка кожанная Kenneth Cole, 2006 год, Сенчуритвониван - полет нормальный.
И так что ни возьми. Такое впечатление, что для Украины даже именитые бренды делают дерьмовое качестсво. Это, кстати, может быть. Друг когда-то был в Китае, там заводы, делают один и тот-же продукт, но на разных линиях для разных рынков. Это он по строительной тематике ездил. Если кто вдруг не знает - итальянская сантехника тоже там делается. Максу можно в это не верить. Разрешаю.

ЗЫ: Для Хьюма и Прохожего. Это либо начал, я только ответил. Соря.

Кстати, уже лет 8 вся зимняя обувь исключительно американская. Знаю размер - заказываю. От каких нибудь truman и parkhurst до банальных redwing. К сожалению у нас по ботинкам грусть печаль. Правда есть один минус, они не снашиваются, поэтому приходится обновлять с добавлением коробок.

А если речь о массмаркете, то сомневаюсь в том, что есть разница.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:22

  Успіх написав:
  flyman написав:до речі, подав заявку в щоб мати можливість заробляти на ОВДП, використовуючи алгоритм дій з дружнього ресурсу
https://special.minfin.com.ua/ua/icu/ka ... -zarabotat
Судячи із статті, і того як іде обробка заявки, там черга бажаючих менше годувати банки і податкову.
Для старта достатньо 50К грн., що набагато менше, чим поріг входу в КРЖН чи оКРЖН навіть в розсрочку, і менше в 4 рази, чим стеля фонду грабування вкладників.

Нікуди ходити не тре, оформлення віддалено. Держава гарантує 100%. 0 податків і ризиків (крім ризику девалу нацвалюти і дефолту держави)

Багато там писанини))
І от скажи - невже таку послугу не може створити/запропонувати будь-який банк?
Що їм заважає?

для банка то не цікаво, тому що банк бере в тебе депозит під 7% і розміщує під 11%, на тих 4% пікнічкує

Аналогічно з м2
Забудовник не зацікавлений в твоїй переуступці, так як йому самому тре продати кавалірки.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 гру, 2021 16:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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