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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9071907290739074

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 128
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:23

Коли ж зроблять все простіше???!

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Що їм заважає?
с мелочью возиться неинтересно вот что. Это как покупатель на 2х гривневый товар захочет его доставку с клоуном на мопеде в подарочной упаковке.

Ну то нехай зроблять від 200К, чи від пів ляма :idea:
...а також, можливість вступити копитами в різну крипту/акції.... :idea:
Щоб, наприклад, умовний дЄд, отримавши в Ощаді пенсію - зразу до касирки гукнув: " Пані, а закиньте мені 2 акції "Кока-коли" і 1 "Тесли", а на решту - закиньте "омнокрипти"!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:28

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Що їм заважає?
с мелочью возиться неинтересно вот что. Это как покупатель на 2х гривневый товар захочет его доставку с клоуном на мопеде в подарочной упаковке.

Ну то нехай зроблять від 200К, чи від пів ляма :idea:
...а також, можливість вступити копитами в різну крипту/акції.... :idea:
Щоб, наприклад, умовний дЄд, отримавши в Ощаді пенсію - зразу до касирки гукнув: " Пані, а закиньте мені 2 акції "Кока-коли" і 1 "Тесли", а на решту - закиньте "омнокрипти"!" :mrgreen:

Віталіан трохи або не в темі, або не правильно пояснив.
1. Для банка то не профільний бізнес.
2. Для банка вигідніше позичити на депо під 7% і перерозмістити в ОВДП під 11%.
3. То що ти пишеш, з великими сумами, через банк хіба є зміст іти хіба на первинний ринок ОВДП.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:То що ти пишеш, з великими сумами, через банк хіба є зміст іти хіба на первинний ринок ОВДП

Та я пишу про те, що треба ПОЛЕГШУВАТИ/спрощувати життя пересічним!
Щоб, зайшов, навіть не у відділення банку, а в атб - і на касі при розрахунку кажеш - "ще 2 акції Епл і три токена омнокрипти, будь ласка!" :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:56

  Успіх написав:
  flyman написав:То що ти пишеш, з великими сумами, через банк хіба є зміст іти хіба на первинний ринок ОВДП

Та я пишу про те, що треба ПОЛЕГШУВАТИ/спрощувати життя пересічним!
Щоб, зайшов, навіть не у відділення банку, а в атб - і на касі при розрахунку кажеш - "ще 2 акції Епл і три токена омнокрипти, будь ласка!" :D



Idiot
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