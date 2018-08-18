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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 гру, 2021 16:23
vitaliian написав: Успіх написав:
Що їм заважає?
с мелочью возиться неинтересно вот что. Это как покупатель на 2х гривневый товар захочет его доставку с клоуном на мопеде в подарочной упаковке.
Ну то нехай зроблять від 200К, чи від пів ляма
...а також, можливість вступити копитами в різну крипту/акції....
Щоб, наприклад, умовний дЄд, отримавши в Ощаді пенсію - зразу до касирки гукнув: " Пані, а закиньте мені 2 акції "Кока-коли" і 1 "Тесли", а на решту - закиньте "омнокрипти"!"
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:28
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Що їм заважає?
с мелочью возиться неинтересно вот что. Это как покупатель на 2х гривневый товар захочет его доставку с клоуном на мопеде в подарочной упаковке.
Ну то нехай зроблять від 200К, чи від пів ляма
...а також, можливість вступити копитами в різну крипту/акції....
Щоб, наприклад, умовний дЄд, отримавши в Ощаді пенсію - зразу до касирки гукнув: " Пані, а закиньте мені 2 акції "Кока-коли" і 1 "Тесли", а на решту - закиньте "омнокрипти"!"
Віталіан трохи або не в темі, або не правильно пояснив.
1. Для банка то не профільний бізнес.
2. Для банка вигідніше позичити на депо під 7% і перерозмістити в ОВДП під 11%.
3. То що ти пишеш, з великими сумами, через банк хіба є зміст іти хіба на первинний ринок ОВДП.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:53
flyman написав:
То що ти пишеш, з великими сумами, через банк хіба є зміст іти хіба на первинний ринок ОВДП
Та я пишу про те, що треба ПОЛЕГШУВАТИ/спрощувати життя пересічним!
Щоб, зайшов, навіть не у відділення банку, а в атб - і на касі при розрахунку кажеш - "ще 2 акції Епл і три токена омнокрипти, будь ласка!"
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:56
Успіх написав: flyman написав:
То що ти пишеш, з великими сумами, через банк хіба є зміст іти хіба на первинний ринок ОВДП
Та я пишу про те, що треба ПОЛЕГШУВАТИ/спрощувати життя пересічним!
Щоб, зайшов, навіть не у відділення банку, а в атб - і на касі при розрахунку кажеш - "ще 2 акції Епл і три токена омнокрипти, будь ласка!"
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