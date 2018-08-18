Додано: Пон 13 гру, 2021 01:16

Libo написав: vitaliian написав: У меня много знакомых выехало и что, у кого шоколад те про Украину давно забыли, а кому в эмиграции не повезло пишут постоянно при чем одно и то же (как там у них хорошо, а здесь всё было плохо) . У меня много знакомых выехало и что, у кого шоколад те про Украину давно забыли, а кому в эмиграции не повезло пишут постоянно при чем одно и то же (как там у них хорошо, а здесь всё было плохо) .



А что такое шоколад в эмиграции?

Вилла на теплых морях, слуги, яхта, коктейли?

Или просто чуть больше денег и надо все равно смотреть на ценники?

Если второе, то все равно муравей, просто в чужом муравейнике.

Какая тогда разница где быть муравьем? А что такое шоколад в эмиграции?Вилла на теплых морях, слуги, яхта, коктейли?Или просто чуть больше денег и надо все равно смотреть на ценники?Если второе, то все равно муравей, просто в чужом муравейнике.Какая тогда разница где быть муравьем?

Когда ты повзрослеешь, может быть у тебя будут дети, может состаришься и в какой-то момент, начнешь понимать, что жизнь - это не только шмотки и "тьолки", а еще нужны медицина и образование.Медицина - это не только сопли лечить в гламурной клинике, а иногда тяжелые и страшные болезни.Образование - это не НУШ и не умение читать, считать и писать, а помимо понимания элементарных природных процессов, это возможность получить такого уровня образование, которое откроет для тебя мир. Когда стоматолог из Мухрсранска не будет сокрушаться по поводу того, что ее сократили за 2 года до пенсии и она нах никому не нужна ни в Киеве ни в Украине в свои 58. А сможет работать в любой точке мира. Получит уверенность в том, что на старости не будет драться с бомжами на мусорникеЭто образование в Украине не получишь.Это гарантии государства в защите прав. В том числе права собственности.Ну и этот муравей будет полностью обеспечен и сможет себе позволить намного больше.