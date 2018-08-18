Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав: Я грубо прикидываю на душу населения. Примерно, на одного американца приходится около $30 тыщ на счету в банке (на депозите по вашему), $70 тыщ в акциях, $120 тыщ в недвижимости. Не густо. В Киеве у многих и по более будет
По американцам взял среднее на душу, по украинцам - по "многим". Бугага
Открой Сredit Suisse Wealth Report и посмотри в сравнимых величинах (per adult):
Украина - 13104 доллара; США - 505421 доллар. Всего то в 40 раз больше...
Для референса еще немного стран: Польша - 65477; Венгрия - 53664; Чехия - 78103; Румыния - 50009 Словения - 120173; Молдова - 15491; Казахстан - 33463; Грузия - 14162; РФ - 27162; Беларусь - 23278
vitaliian написав:как раз так и есть, сократили а деваться некуда, переезжать уже поздно, в 58 бегать искать жильё, бегать искать работу, бегать искать связи... квесты не детские... А вот в 45-50 это всё ещё можно было провернуть. Но тогда были другие заботы - дети учились. Мораль всей истории, надо в 50 думать что с тобой будет в 60. Куда перезжать, за что жить и все такое. Потом что то менять будет поздно, остается плыть по течению.
Интересное наблюдение. Пенсия считается от ЗП. ЗП в Киеве выше, чем на периферии. Даже у бюджетников они значительно отличаются. Поэтому вопрос что лучше, жить в Киеве, зарабатывать 20 тыс из которых 10 отдавать за аренду, или работать в пгт за 10 заиграл новыми красками. У киевского работника, при условии официального оформления, пенсия будет в два раза больше.
собственно об этом и пост был что оказывается не только молодежи интересен Киев но и особам предпенсионного возраста, но переезжать лучше до 50 лет, чтобы успеть заработать на квартиру. Не шататься же на пенсии по арендам. Мама моего знакомого в основном из за аренды отказалась от этой затеи.
Или прикупила бы раньше квартиру в Киеве, сдавала бы её до поры, а потом и сама туда переместилась. Хотя я не сторонник аренды помещений в других городах, лишние затраты на администрирование, бывает надо срочно выехать а билетов нет или карантин, температура, машина в ремонте или ещё что-то. но то уже отдельная тема.
Всем друзьям чьи дети подрастают я тихо намекаю купить квартиру в Киеве, чтобы ребенку было где жить на период учебы в вузе.
vitaliian написав:собственно об этом и пост был что оказывается не только молодежи интересен Киев но и особам предпенсионного возраста, но переезжать лучше до 50 лет, чтобы успеть заработать на квартиру. Не шататься же на пенсии по арендам. Мама моего знакомого в основном из за аренды отказалась от этой затеи.
Чем плоха аренда? Если человека ничего уже не держит в родном городе, какая ему разница где жить? В 60-65 никто не мешает ей вернуться домой с большой пенсией. Нужно уходить от стереотипов, что у каждого должно быть свое жилье. На киевскую пенсию можно отлично жить жить в Покровске, а на минимальные киевские накопления там можно купить квартиру. Раньше люди сами себе и еду выращивали, и дома строили, и лапти плели. Когда пришло разделение труда, они стали жить лучше. Сейчас такое разделение труда идет в сфере недвижимости. Во главе угла работа, за ней идет жилье в аренде, а потом может (но не обязательно) в покупке. Люди сосредоточены на работе, а специальные люди на обеспечении их жильем за небольшую копейку. Арендатор полезней для общества тем, что он в старости не занимает дефицитное жилье в городах, где есть работа, а несет на пенсии свои деньги в регионы, где ее нет.
1. Нестабильной ценой, так купил человек квартиру за 50куе и эта стоимость зафиксирована навсегда, а аренда хз сегодня 10к завтра 20к . 2. Одно дело молодому переехать с квартиры на квартиру другое человеку в возрасте. 3. Можно нарваться на неадекватного лендлорда и потерять Много нервных клеток. 4 пока найдешь вариант который устраивает по цене/качеству/локации не одни сандалии порвешь. Более мелкие неудобства уже не буду расписывать, но они есть.
Я пожил в арендованном 5 лет и больше жить в аренде не хочу. Хотя все лендлорды были относительно адекватные, ночью меня никто на улицу не выселял. Вот цена аренды поднималась регулярно, каждый год, что било меня по карману, поскольку я ещё собирал на свою квартиру. Летом в Одессе выселяли в разгар сезона (снять в этот период помесячно крайне проблематично). К хозяину понаехали какие то родственники и съехать надо было срочно.
vitaliian написав:У меня много знакомых выехало и что, у кого шоколад те про Украину давно забыли, а кому в эмиграции не повезло пишут постоянно при чем одно и то же (как там у них хорошо, а здесь всё было плохо) .
А что такое шоколад в эмиграции? Вилла на теплых морях, слуги, яхта, коктейли? Или просто чуть больше денег и надо все равно смотреть на ценники? Если второе, то все равно муравей, просто в чужом муравейнике. Какая тогда разница где быть муравьем?
Когда ты повзрослеешь, может быть у тебя будут дети, может состаришься и в какой-то момент, начнешь понимать, что жизнь - это не только шмотки и "тьолки", а еще нужны медицина и образование. Медицина - это не только сопли лечить в гламурной клинике, а иногда тяжелые и страшные болезни. Образование - это не НУШ и не умение читать, считать и писать, а помимо понимания элементарных природных процессов, это возможность получить такого уровня образование, которое откроет для тебя мир. Когда стоматолог из Мухрсранска не будет сокрушаться по поводу того, что ее сократили за 2 года до пенсии и она нах никому не нужна ни в Киеве ни в Украине в свои 58. А сможет работать в любой точке мира. Получит уверенность в том, что на старости не будет драться с бомжами на мусорнике Это образование в Украине не получишь. Это гарантии государства в защите прав. В том числе права собственности. Ну и этот муравей будет полностью обеспечен и сможет себе позволить намного больше.
1. Нестабильной ценой, так купил человек квартиру за 50куе и эта стоимость зафиксирована навсегда, а аренда хз сегодня 10к завтра 20к . 2. Одно дело молодому переехать с квартиры на квартиру другое человеку в возрасте. 3. Можно нарваться на неадекватного лендлорда и потерять Много нервных клеток. 4 пока найдешь вариант который устраивает по цене/качеству/локации не одни сандалии порвешь. Более мелкие неудобства уже не буду расписывать, но они есть.
Я пожил в арендованном 5 лет и больше жить в аренде не хочу. Хотя все лендлорды были относительно адекватные, ночью меня никто на улицу не выселял. Вот цена аренды поднималась регулярно, каждый год, что било меня по карману, поскольку я ещё собирал на свою квартиру. Летом в Одессе выселяли в разгар сезона (снять в этот период помесячно крайне проблематично). К хозяину понаехали какие то родственники и съехать надо было срочно.
Я думаю, что сегодняшние реалии все таки поменялись в лучшую сторону. Очень много стало "профи" лендлордов с адекватным подходом к арендодателю. Так же появилось много квартир с ремонтом на любой вкус и кошелек. Сегодня в пределах 15-20 тысяч легко можно выбирать адекватные варианты в новостроях с современными ремонтами. Раньше же, при курсе 8, за 4кгрн максимум была уставшая вторичка возле метро.