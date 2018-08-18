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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90759076907790789079>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 128
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:37

  sequence написав:
  vitaliian написав:sequence в селе в 20 км от Киева медицина киевская.

но там и цены на дома конские.
Идея в том, чтобы купить где-то, как кто-то писал, "за 5К" скромный домик и жировать на сдачу. Главное, чтобы был интернет, а то свои впечатления не получится изложить на форуме ))

1. вибираєте напрям ШРТ:
- Ніжин
- Березань
- Миронівка/Трипілля
- Козятин
- Коростень

2. Шукаєте на бомбері хату до 5куеє в радіусі до 6 км до станції ШРТ

3. Їдете ГТ до Київ-Пасс/Дарниця/Святошин, купуєте квиток у вибраному напрямі їдете оглядаєте хату

4. Оформляєте.

Профіт.

Але я би почекав ще років 2-3... Ну там прараплан, демографія, можна буде те що зараз за 5куе+ взяти за 3куе-.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 гру, 2021 12:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продавайте сейчас, в среду ФРС поднимет ставки и будет уже поздно — Bank of America.
https://www.profinance.ru/news/2021/12/ ... ameri.html

Если поднимут, будет грандиозное шоу...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:40

  Успіх написав:Згадуючи форумчани з ніком хаотичних цифер - що він купив дві двушки 2р. тому пА 930$м2, тепер продав пА 1700$м2 - і перевклався, навіть, не в котлован, а вже у готовий каркас пА 1300$м2 з доставкою через 2р.?
Тобто, він мацнув пА 400$ з кожного м2 за 2р :!:
- тобто, купивши дві двушки пА 60м2 кожна(може трохи і більшої площі, але заокруглимо до меншого - нехай ті зайві квадрати підуть на оплату податків/нотаріуса) - то разом 120м2 з наваром пА 400$м2 = 48 000$/2роки - тобто, 24 000$ чистого прибутку на рік :!: 👍

Хоча, треба було і мати спочатку багато грошви(120м2 х 930$ = 111 600$) :shock: щоб купити дві двушки на котловані 🤔

Що на це скажете, панове?

краще бути здоровим, багатим і розумним чим дурним, бідним і хворим
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:44

  Чукча2 написав:Продавайте сейчас, в среду ФРС поднимет ставки и будет уже поздно — Bank of America.
https://www.profinance.ru/news/2021/12/ ... ameri.html

Если поднимут, будет грандиозное шоу...


flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:46

  flyman написав:
  Успіх написав:Згадуючи форумчани з ніком хаотичних цифер - що він купив дві двушки 2р. тому пА 930$м2, тепер продав пА 1700$м2 - і перевклався, навіть, не в котлован, а вже у готовий каркас пА 1300$м2 з доставкою через 2р.?
Тобто, він мацнув пА 400$ з кожного м2 за 2р :!:
- тобто, купивши дві двушки пА 60м2 кожна(може трохи і більшої площі, але заокруглимо до меншого - нехай ті зайві квадрати підуть на оплату податків/нотаріуса) - то разом 120м2 з наваром пА 400$м2 = 48 000$/2роки - тобто, 24 000$ чистого прибутку на рік :!: 👍

Хоча, треба було і мати спочатку багато грошви(120м2 х 930$ = 111 600$) :shock: щоб купити дві двушки на котловані 🤔

Що на це скажете, панове?

краще бути здоровим, багатим і розумним чим дурним, бідним і хворим

Так я веду до того, що тут треба було мати аж 111куїв, щоб отримати прибутку 24куя на рік!
А мій скромний смарт за 16куїв малює 10 - ну нехай реальних 8 куїв за рік! ;)
Вловлюєш суть? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:49

  flyman написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:sequence в селе в 20 км от Киева медицина киевская.

но там и цены на дома конские.
Идея в том, чтобы купить где-то, как кто-то писал, "за 5К" скромный домик и жировать на сдачу. Главное, чтобы был интернет, а то свои впечатления не получится изложить на форуме ))

1. вибираєте напрям ШРТ:
- Ніжин
- Березань
- Миронівка/Трипілля
- Козятин
- Коростень

2. Шукаєте на бомбері хату до 5куеє в радіусі до 6 км до станції ШРТ

3. Їдете ГТ до Київ-Пасс/Дарниця/Святошин, купуєте квиток у вибраному напрямі їдете оглядаєте хату

4. Оформляєте.

Профіт.

Але я би почекав ще років 2-3... Ну там прараплан, демографія, можна буде те що зараз за 5куе+ взяти за 3куе-.

Во первых, неясно, чем вас так впечатляет ШРТ? Я бы смотрел, скажем, около автомагистали - это практичней, если надо изредка затариться чем-то труднодобываемым в селе.
Во-вторых, смотреть надо не "через 2-3 года", а перед пенсией )) Просто по той причине, что за домом надо следить
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:54

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав: но там и цены на дома конские.
Идея в том, чтобы купить где-то, как кто-то писал, "за 5К" скромный домик и жировать на сдачу. Главное, чтобы был интернет, а то свои впечатления не получится изложить на форуме ))

1. вибираєте напрям ШРТ:
- Ніжин
- Березань
- Миронівка/Трипілля
- Козятин
- Коростень

2. Шукаєте на бомбері хату до 5куеє в радіусі до 6 км до станції ШРТ

3. Їдете ГТ до Київ-Пасс/Дарниця/Святошин, купуєте квиток у вибраному напрямі їдете оглядаєте хату

4. Оформляєте.

Профіт.

Але я би почекав ще років 2-3... Ну там прараплан, демографія, можна буде те що зараз за 5куе+ взяти за 3куе-.

Во первых, неясно, чем вас так впечатляет ШРТ? Я бы смотрел, скажем, около автомагистали - это практичней, если надо изредка затариться чем-то труднодобываемым в селе.
Во-вторых, смотреть надо не "через 2-3 года", а перед пенсией )) Просто по той причине, что за домом надо следить

авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:02

  flyman написав:..
авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо

вы реально так думаете или прикалываетесь? В селе по-любому нужно авто, на все случаи жизни, от ремонта и рыбалки, до какой-то хвори.
Электрички "задаром" будут недолго или их не будет совсем - потому что штат УЗ нужно кормить, поезда - чинить/покупать, а рельсы - менять.
Вопрос у меня только один - продать жилье в Киеве ради такого праздника или сдавать, но периодически администрировать?
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:13

  sequence написав:
  flyman написав:..
авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо

вы реально так думаете или прикалываетесь? В селе по-любому нужно авто, на все случаи жизни, от ремонта и рыбалки, до какой-то хвори.
Электрички "задаром" будут недолго или их не будет совсем - потому что штат УЗ нужно кормить, поезда - чинить/покупать, а рельсы - менять.
Вопрос у меня только один - продать жилье в Киеве ради такого праздника или сдавать, но периодически администрировать?

авто хіба для пристосованих до села гарадських,
а от ровер - маст хев.

Як опція можна мотоблок, якщо хочеться поработать не лапітою.

Мій план такий:
- повноцінна хата з цегли в селі недалеко від ШРТ, як дача на весна-осінь
- цоколь на оКРЖН недалеко від ШРТ для зимівлі
- кілька кавалірок КРЖН недалеко від ШРТ як пенсійний фонд (при нагальній потребі в пеньонзах одну/дві можна продати)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:20

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  flyman написав:кілька кавалірок КРЖН недалеко від ШРТ як пенсійний фонд (при нагальній потребі в пеньонзах одну/дві можна продати)

Але ж ти маєш розуміти, що продати "лисячу нору" - буде ще той квест!
Ну і звичайно, за копійки!(може хтось собі купить, як погріб/підвал для зберігання картоплі) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 13 гру, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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