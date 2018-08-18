Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:sequence в селе в 20 км от Киева медицина киевская.
но там и цены на дома конские. Идея в том, чтобы купить где-то, как кто-то писал, "за 5К" скромный домик и жировать на сдачу. Главное, чтобы был интернет, а то свои впечатления не получится изложить на форуме ))
Успіх написав:Згадуючи форумчани з ніком хаотичних цифер - що він купив дві двушки 2р. тому пА 930$м2, тепер продав пА 1700$м2 - і перевклався, навіть, не в котлован, а вже у готовий каркас пА 1300$м2 з доставкою через 2р.? Тобто, він мацнув пА 400$ з кожного м2 за 2р - тобто, купивши дві двушки пА 60м2 кожна(може трохи і більшої площі, але заокруглимо до меншого - нехай ті зайві квадрати підуть на оплату податків/нотаріуса) - то разом 120м2 з наваром пА 400$м2 = 48 000$/2роки - тобто, 24 000$ чистого прибутку на рік 👍
Хоча, треба було і мати спочатку багато грошви(120м2 х 930$ = 111 600$) щоб купити дві двушки на котловані 🤔
Що на це скажете, панове?
краще бути здоровим, багатим і розумним чим дурним, бідним і хворим
Успіх написав:Згадуючи форумчани з ніком хаотичних цифер - що він купив дві двушки 2р. тому пА 930$м2, тепер продав пА 1700$м2 - і перевклався, навіть, не в котлован, а вже у готовий каркас пА 1300$м2 з доставкою через 2р.? Тобто, він мацнув пА 400$ з кожного м2 за 2р - тобто, купивши дві двушки пА 60м2 кожна(може трохи і більшої площі, але заокруглимо до меншого - нехай ті зайві квадрати підуть на оплату податків/нотаріуса) - то разом 120м2 з наваром пА 400$м2 = 48 000$/2роки - тобто, 24 000$ чистого прибутку на рік 👍
Хоча, треба було і мати спочатку багато грошви(120м2 х 930$ = 111 600$) щоб купити дві двушки на котловані 🤔
Що на це скажете, панове?
краще бути здоровим, багатим і розумним чим дурним, бідним і хворим
Так я веду до того, що тут треба було мати аж 111куїв, щоб отримати прибутку 24куя на рік! А мій скромний смарт за 16куїв малює 10 - ну нехай реальних 8 куїв за рік! Вловлюєш суть?
vitaliian написав:sequence в селе в 20 км от Киева медицина киевская.
но там и цены на дома конские. Идея в том, чтобы купить где-то, как кто-то писал, "за 5К" скромный домик и жировать на сдачу. Главное, чтобы был интернет, а то свои впечатления не получится изложить на форуме ))
2. Шукаєте на бомбері хату до 5куеє в радіусі до 6 км до станції ШРТ
3. Їдете ГТ до Київ-Пасс/Дарниця/Святошин, купуєте квиток у вибраному напрямі їдете оглядаєте хату
4. Оформляєте.
Профіт.
Але я би почекав ще років 2-3... Ну там прараплан, демографія, можна буде те що зараз за 5куе+ взяти за 3куе-.
Во первых, неясно, чем вас так впечатляет ШРТ? Я бы смотрел, скажем, около автомагистали - это практичней, если надо изредка затариться чем-то труднодобываемым в селе. Во-вторых, смотреть надо не "через 2-3 года", а перед пенсией )) Просто по той причине, что за домом надо следить
sequence написав: но там и цены на дома конские. Идея в том, чтобы купить где-то, как кто-то писал, "за 5К" скромный домик и жировать на сдачу. Главное, чтобы был интернет, а то свои впечатления не получится изложить на форуме ))
2. Шукаєте на бомбері хату до 5куеє в радіусі до 6 км до станції ШРТ
3. Їдете ГТ до Київ-Пасс/Дарниця/Святошин, купуєте квиток у вибраному напрямі їдете оглядаєте хату
4. Оформляєте.
Профіт.
Але я би почекав ще років 2-3... Ну там прараплан, демографія, можна буде те що зараз за 5куе+ взяти за 3куе-.
Во первых, неясно, чем вас так впечатляет ШРТ? Я бы смотрел, скажем, около автомагистали - это практичней, если надо изредка затариться чем-то труднодобываемым в селе. Во-вторых, смотреть надо не "через 2-3 года", а перед пенсией )) Просто по той причине, что за домом надо следить
авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо
flyman написав:.. авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо
вы реально так думаете или прикалываетесь? В селе по-любому нужно авто, на все случаи жизни, от ремонта и рыбалки, до какой-то хвори. Электрички "задаром" будут недолго или их не будет совсем - потому что штат УЗ нужно кормить, поезда - чинить/покупать, а рельсы - менять. Вопрос у меня только один - продать жилье в Киеве ради такого праздника или сдавать, но периодически администрировать?
flyman написав:.. авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо
вы реально так думаете или прикалываетесь? В селе по-любому нужно авто, на все случаи жизни, от ремонта и рыбалки, до какой-то хвори. Электрички "задаром" будут недолго или их не будет совсем - потому что штат УЗ нужно кормить, поезда - чинить/покупать, а рельсы - менять. Вопрос у меня только один - продать жилье в Киеве ради такого праздника или сдавать, но периодически администрировать?
авто хіба для пристосованих до села гарадських, а от ровер - маст хев.
Як опція можна мотоблок, якщо хочеться поработать не лапітою.
Мій план такий: - повноцінна хата з цегли в селі недалеко від ШРТ, як дача на весна-осінь - цоколь на оКРЖН недалеко від ШРТ для зимівлі - кілька кавалірок КРЖН недалеко від ШРТ як пенсійний фонд (при нагальній потребі в пеньонзах одну/дві можна продати)