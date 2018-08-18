Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо
У - це Є. А в Європі ШРТ бесплатным не бывает, А в Штатах путешествовать шрт зачастую дороже чем самолетом.
В Європі користування місцями ГТ дешевше чим вна неньці. Там тільки разові квитки дорогі, а ще місячні/квартальні/річні абонентні проїзні, є квитки вихідного дня, є пільгові для студнів/пенсів, є комбіновані трансграничі квитки, напр. з Берліна/Гамбурга в Щецін і навапки, який ще дозволяє котистуватися міським ГТ, є регіональні квитки, напр. як в Нижній Сілезії...
І це далеко не повний перелік.
Штати - інша історія, там орієнтація на авто. Але нам би хоть Молдову та Грузію (в яких, до речі, більше віджатих територій) наздогнати у розмірі ВВП на душу.
Успіх написав:Згадуючи форумчани з ніком хаотичних цифер - що він купив дві двушки 2р. тому пА 930$м2, тепер продав пА 1700$м2 - і перевклався, навіть, не в котлован, а вже у готовий каркас пА 1300$м2 з доставкою через 2р.? Тобто, він мацнув пА 400$ з кожного м2 за 2р - тобто, купивши дві двушки пА 60м2 кожна(може трохи і більшої площі, але заокруглимо до меншого - нехай ті зайві квадрати підуть на оплату податків/нотаріуса) - то разом 120м2 з наваром пА 400$м2 = 48 000$/2роки - тобто, 24 000$ чистого прибутку на рік 👍
Хоча, треба було і мати спочатку багато грошви(120м2 х 930$ = 111 600$) щоб купити дві двушки на котловані 🤔
Що на це скажете, панове?
краще бути здоровим, багатим і розумним чим дурним, бідним і хворим
Так я веду до того, що тут треба було мати аж 111куїв, щоб отримати прибутку 24куя на рік! А мій скромний смарт за 16куїв малює 10 - ну нехай реальних 8 куїв за рік! Вловлюєш суть?
Первый написав: Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин. Це вже мхз? Нє? може це на фоні паління вартості облігацій ембрганда чи як там його прости господі назва. Може вони безграмотні і зРадіо не читають? Тоді їм ще чучуть і капець
Не то что просют. Первый дом полностью раскуплен на пресейлах и в первые два дня продаж. Пару квартир осталось. Вот такие дела))
Оболонські липки на набережній гниють та осипаються з космічною швидкістю. 20 років недбальства по-троху перетворюють елітне, колись, житло у щось страшне. На багатьох будинках відвалюється цілими рядам цегла і ідуть тріщини по стінах. Хоча при цьому ціна квадратного метра всеодно росте.
Цікаво, усі сучасні ЖК через 20 років будуть такими?