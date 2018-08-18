RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9076907790789079>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 128
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:21

  flyman написав:авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо

У - це Є. А в Європі ШРТ бесплатным не бывает, А в Штатах путешествовать шрт зачастую дороже чем самолетом.
airmax78
 
Повідомлень: 40019
З нами з: 25.10.12
Подякував: 942 раз.
Подякували: 4885 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:31

  airmax78 написав:
  flyman написав:авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо

У - це Є. А в Європі ШРТ бесплатным не бывает, А в Штатах путешествовать шрт зачастую дороже чем самолетом.

В Європі користування місцями ГТ дешевше чим вна неньці.
Там тільки разові квитки дорогі,
а ще місячні/квартальні/річні абонентні проїзні,
є квитки вихідного дня,
є пільгові для студнів/пенсів,
є комбіновані трансграничі квитки, напр. з Берліна/Гамбурга в Щецін і навапки, який ще дозволяє котистуватися міським ГТ,
є регіональні квитки, напр. як в Нижній Сілезії...

І це далеко не повний перелік.

Штати - інша історія, там орієнтація на авто. Але нам би хоть Молдову та Грузію (в яких, до речі, більше віджатих територій) наздогнати у розмірі ВВП на душу.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27216
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:37

  Успіх написав:
  flyman написав:кілька кавалірок КРЖН недалеко від ШРТ як пенсійний фонд (при нагальній потребі в пеньонзах одну/дві можна продати)

Але ж ти маєш розуміти, що продати "лисячк нору" - буде ще той квест!
Ну і звичайно, за копійки!(може хтось собі купить, як погріб/підвал для зберігання картоплі) :mrgreen:

хто би казав, власник фючерса на вовчу нору в дупі Львова
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 гру, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27216
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:37

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Згадуючи форумчани з ніком хаотичних цифер - що він купив дві двушки 2р. тому пА 930$м2, тепер продав пА 1700$м2 - і перевклався, навіть, не в котлован, а вже у готовий каркас пА 1300$м2 з доставкою через 2р.?
Тобто, він мацнув пА 400$ з кожного м2 за 2р :!:
- тобто, купивши дві двушки пА 60м2 кожна(може трохи і більшої площі, але заокруглимо до меншого - нехай ті зайві квадрати підуть на оплату податків/нотаріуса) - то разом 120м2 з наваром пА 400$м2 = 48 000$/2роки - тобто, 24 000$ чистого прибутку на рік :!: 👍

Хоча, треба було і мати спочатку багато грошви(120м2 х 930$ = 111 600$) :shock: щоб купити дві двушки на котловані 🤔

Що на це скажете, панове?

краще бути здоровим, багатим і розумним чим дурним, бідним і хворим

Так я веду до того, що тут треба було мати аж 111куїв, щоб отримати прибутку 24куя на рік!
А мій скромний смарт за 16куїв малює 10 - ну нехай реальних 8 куїв за рік! ;)
Вловлюєш суть? ;)

Так яка суть? Теж не розумію Долярчика.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 19.09.10
Подякував: 940 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:41

Якщо немає калькулятора, то і на рахівниці це легко рахуєтьс

  BIGor написав:Так яка суть?

Так що тут не зрозуміло?
- 48К за ДВА роки з суми 111К
- 8К за ОДИН рік з суми 16К

Нема різниці, правда? :D
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 13 гру, 2021 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 18.03.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  BIGor написав:Так яка суть?

Так що тут не зрозуміло?
- 48К за ДВА роки з суми 111К
- 8К за ОДИН рік з суми 16К

Нема різниці, правда? :D


48к з 111к вже зафіксовано
8к з 16к - поки лише мрії
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30633
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 7365 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:49

  Первый написав: Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
Це вже мхз? Нє? може це на фоні паління вартості облігацій ембрганда чи як там його прости господі назва.
Може вони безграмотні і зРадіо не читають? Тоді їм ще чучуть і капець

Не то что просют. Первый дом полностью раскуплен на пресейлах и в первые два дня продаж. Пару квартир осталось. Вот такие дела))
Bezzhenets
 
Повідомлень: 29
З нами з: 09.06.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:51

  Faceless написав:
Успіх написав:
  BIGor написав:Так яка суть?

Так що тут не зрозуміло?
- 48К за ДВА роки з суми 111К
- 8К за ОДИН рік з суми 16К

Нема різниці, правда? :D


48к з 111к вже зафіксовано
8к з 16к - поки лише мрії

в успішного долярчика є ще два дні фіксанути профіт, потім ФРС піднімає ставку і параплан входить в піке.
Успіховий паперовий прибуток перетворюється в гнилого гарбуза
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27216
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1342 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:56

Зробити всіх разом!©)))

  Faceless написав:
Успіх написав:
  BIGor написав:Так яка суть?

Так що тут не зрозуміло?
- 48К за ДВА роки з суми 111К
- 8К за ОДИН рік з суми 16К

Нема різниці, правда? :D


48к з 111к вже зафіксовано
8к з 16к - поки лише мрії

10К - це мрії :mrgreen:
А от 8, та нехай і 7К - це реальність!

Так, як навіть, і мінімально люди хочуть 10К ;) >>>
----
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NwCtS.html
----
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zruchn ... tended_s2v
---
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Kv5xv.html
---
То були ціни☝️ наближені до реальних!

Хоч є й такі ;)

Зображення
А якщо так :lol:
Зображення
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 13 гру, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 18.03.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оболонські липки на набережній гниють та осипаються з космічною швидкістю. 20 років недбальства по-троху перетворюють елітне, колись, житло у щось страшне. На багатьох будинках відвалюється цілими рядам цегла і ідуть тріщини по стінах.
Хоча при цьому ціна квадратного метра всеодно росте.

Цікаво, усі сучасні ЖК через 20 років будуть такими?

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 05179/?d=n
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2300 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9076907790789079>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4035845
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 383888
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30473
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (514)
13.12.2021 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.