Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин. Це вже мхз? Нє? може це на фоні паління вартості облігацій ембрганда чи як там його прости господі назва. Може вони безграмотні і зРадіо не читають? Тоді їм ще чучуть і капець
Не то что просют. Первый дом полностью раскуплен на пресейлах и в первые два дня продаж. Пару квартир осталось. Вот такие дела))
Застройщики уже как наперсточники у вокзала. Если так все шикарно, то почему не сделать онлайн бронирование и демонстрировать покупки народу в реальном времени. Если на этапе "поле" бегут сотни людей с чемоданами денег:)? У них рисков будет ноль. Но реальность совершенно другая...
kingkongovets написав:Оболонські липки на набережній гниють та осипаються з космічною швидкістю. 20 років недбальства по-троху перетворюють елітне, колись, житло у щось страшне. На багатьох будинках відвалюється цілими рядам цегла і ідуть тріщини по стінах. Хоча при цьому ціна квадратного метра всеодно росте.
Цікаво, усі сучасні ЖК через 20 років будуть такими?
kingkongovets написав:Оболонські липки на набережній гниють та осипаються з космічною швидкістю. 20 років недбальства по-троху перетворюють елітне, колись, житло у щось страшне. На багатьох будинках відвалюється цілими рядам цегла і ідуть тріщини по стінах. Хоча при цьому ціна квадратного метра всеодно росте.
Цікаво, усі сучасні ЖК через 20 років будуть такими?
vitaliian написав:sequence в селе в 20 км от Киева медицина киевская.
но там и цены на дома конские. Идея в том, чтобы купить где-то, как кто-то писал, "за 5К" скромный домик и жировать на сдачу. Главное, чтобы был интернет, а то свои впечатления не получится изложить на форуме ))
видел за 15куе новый 1эт. дом из гавноблока 50м2 в селе 70 км от Киева, ну и дачи в ассортименте за 25куе можно взять 3этажную недалеко от Броваров, но там с цивилизацией совсем грустно, кроме воздуха и воды все придётся возить самому. интернет можно спутниковый ловить от И.Маска.
flyman написав:.. авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо
вы реально так думаете или прикалываетесь? В селе по-любому нужно авто, на все случаи жизни, от ремонта и рыбалки, до какой-то хвори. Электрички "задаром" будут недолго или их не будет совсем - потому что штат УЗ нужно кормить, поезда - чинить/покупать, а рельсы - менять. Вопрос у меня только один - продать жилье в Киеве ради такого праздника или сдавать, но периодически администрировать?
авто хіба для пристосованих до села гарадських, а от ровер - маст хев. )
Угу Range Rover ездить дань с кавалерок собирать..