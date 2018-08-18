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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9076907790789079

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 128
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Bezzhenets написав:
  Первый написав: Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
Це вже мхз? Нє? може це на фоні паління вартості облігацій ембрганда чи як там його прости господі назва.
Може вони безграмотні і зРадіо не читають? Тоді їм ще чучуть і капець

Не то что просют. Первый дом полностью раскуплен на пресейлах и в первые два дня продаж. Пару квартир осталось. Вот такие дела))
Застройщики уже как наперсточники у вокзала. Если так все шикарно, то почему не сделать онлайн бронирование и демонстрировать покупки народу в реальном времени. Если на этапе "поле" бегут сотни людей с чемоданами денег:)? У них рисков будет ноль. Но реальность совершенно другая...

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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:09

  kingkongovets написав:Оболонські липки на набережній гниють та осипаються з космічною швидкістю. 20 років недбальства по-троху перетворюють елітне, колись, житло у щось страшне. На багатьох будинках відвалюється цілими рядам цегла і ідуть тріщини по стінах.
Хоча при цьому ціна квадратного метра всеодно росте.

Цікаво, усі сучасні ЖК через 20 років будуть такими?

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 05179/?d=n


Была инфа, что при стройке там сильно перестарались с цементом (много украли).
Кирпичи начали выпадать из стенок ещё на ранней стадии, видно даже где подмазывали.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ліфти на вулиці та велодоріжки: Хрещатик зміниться до невпізнання. Коли чекати змін?

https://novyny.live/kiev/lifty-na-ulits ... 3b8cgEVeCc
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:26

  kingkongovets написав:Оболонські липки на набережній гниють та осипаються з космічною швидкістю. 20 років недбальства по-троху перетворюють елітне, колись, житло у щось страшне. На багатьох будинках відвалюється цілими рядам цегла і ідуть тріщини по стінах.
Хоча при цьому ціна квадратного метра всеодно росте.

Цікаво, усі сучасні ЖК через 20 років будуть такими?

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 05179/?d=n

Справедливости ради: у ПЖБшных волн на ЛУ тоже состояние не фонтан. Много чего уже пожелтело и отвалилось. "Климат не тот"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:31

  sequence написав:
  vitaliian написав:sequence в селе в 20 км от Киева медицина киевская.

но там и цены на дома конские.
Идея в том, чтобы купить где-то, как кто-то писал, "за 5К" скромный домик и жировать на сдачу. Главное, чтобы был интернет, а то свои впечатления не получится изложить на форуме ))
видел за 15куе новый 1эт. дом из гавноблока 50м2 в селе 70 км от Киева, ну и дачи в ассортименте за 25куе можно взять 3этажную недалеко от Броваров, но там с цивилизацией совсем грустно, кроме воздуха и воды все придётся возить самому. интернет можно спутниковый ловить от И.Маска.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:36

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
авто це додаткові витрати, а приміською електричкою пенсам задармо

вы реально так думаете или прикалываетесь? В селе по-любому нужно авто, на все случаи жизни, от ремонта и рыбалки, до какой-то хвори.
Электрички "задаром" будут недолго или их не будет совсем - потому что штат УЗ нужно кормить, поезда - чинить/покупать, а рельсы - менять.
Вопрос у меня только один - продать жилье в Киеве ради такого праздника или сдавать, но периодически администрировать?

авто хіба для пристосованих до села гарадських,
а от ровер - маст хев.
)

Угу Range Rover ездить дань с кавалерок собирать..
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чем это они топят?

https://www.facebook.com/groups/osokork ... 174875035/
kingkongovets
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