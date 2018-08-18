RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9079908090819082>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 128
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/50509 ... -na-zhytlo
Привет ,господа, или здоровеньки були :)

Дело к новому году,поэтому

если кому интересно будет на этой недельке размещу несколько сообщений,

хотелось бы поразмышлять о будущем РН, и КРН в частности,подвести некоторые итоги и забить планы на будущее так сказать.

Знаю,что многие критикуют инфо по другим городам.
Тут таке - по пригородам - оно не очень информативно наверное.
А вот по городам нашей тройки Киев-Львов-Одесса,очевидно тенденции идентичны,
поэтому любая инфо с тех рынков интересна для анализа.

В лв, как и в Киеве на РН в этому году было - шабаш ведьмы.
Выудить с рынка было что-то стоящее неимоверно трудно.
Лично все-таки удалось выудить и таки скинул весь кеш,обнулился так сказать.
Что могу сказать по этому поводу:
1.Купил ли бы не этот эксклюзивный вариант, а что-то из того ,что в меню на рынке?
Однозначно -нет.
Дело в том, что в лв, как и в Киеве к лету рынок уже был пустой в смысле адекватных вариантов,уже тогда цены зашкаливали, так что сделка была только из-за того, что разглядел то,что не разглядели другие покупатели.

2.Это центр, дом 2010 плюс, цена на момент покупки была около 1900 за 1 кв.м. с какой-то мебелью и с ремонтом, скажем так - в котором сам бы не жил, но ай-тишника запустить можно, т.е. не совсем колхоз, ну и конечно, не совдеп.
Поскольку цель была чисто инвестиционная, то мне подошло.

3.1900 сейчас де-факто мне бы превратились в 1750, так как складировал в евро, а оно улетело. Так что считаю,что цена покупки на моменте 1750 за 1 кв.м., учитывая,что это штучный вариант в районе типа Липок, да еще и новострой, учитывая, что лв имеет перспективы в чем то даже большие ,чем КРН ( от текущих цен) - считаю ,что инвестиция удалась.

4.Всем следует обратить внимание на запуск инвестиции в работу, кому то нравится дешевый котлован,которым можно спекульнуть,но можно остаться с ним на многие годы и не продать,
тут иное дело,и расчет был на долгосрочку - объект после минимального марафета ушел в аренду буквально через день,после того как ушли подорожавшие до пределе мастера.
Уже возвратилось почти 5 штук.
Итого выходит,что к концу года цена инвестиции опустилась условно до 1700 у.е. за квадрат,это напомню не столица,но местные Липки и новый.

5.1700 - насколько понимаю это сейчас цена Галактики на этапе - конь не валялся (никому на фиг не нужные пентхаусы не в счет)

6.Цены начали расти с осени 2019-го,т.е. еще до Ковида как у нас,так и на КРН.
Однако,это был восстановительный оправданный рост с дна.
То,что началось после начала ковидной эпопеи - ни в сказке сказать,ни пером написать.
Уже когда я покупал - ценник на аналоги, ну может чуть более с качественным ремонтом в районе на новое были 2500 плюс.
Сейчас за пол-года,что прошли - уже твердый трояк.
А на котлован рядом - 2600 выставили,но сейчас застройщик опустил до 2300(это элитная малоэтажная малоквартирка в лучшем районе города в зелени и т.п.)
Очевидно не шибко продажи пошли,а строить на что то надо.

7.Это то,что было,
может кто-то что-то почерпнет для инфо.
Размышления о том,на каком мы этапе и что дальше ожидать в плане перспектив - краткосрочка-долгосрочка - отдельно напишу,
если присутствующим это интересно будет.

8.Обычно, кто в кеше - за обвал,
кто в бетоне - за вечный дорожай и ракету в космос,
чтобы морально быть на высоте и оправдать собственную инвестицию,
ну типа для адреналина.
Лично так случилось, что уже не в кеше,
но к будущему РН, и КРН в частности отношусь таки скептически,почему так объясню дальше.
Автор77
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 09.11.16
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Автор77 написав:1900 сейчас де-факто мне бы превратились в 1750, так как складировал в евро, а оно улетело. Так что считаю,что цена покупки на моменте 1750 за 1 кв.м., учитывая,что это штучный вариант в районе типа Липок, да еще и новострой, учитывая, что лв имеет перспективы в чем то даже большие ,чем КРН ( от текущих цен) - считаю ,что инвестиция удалась.

4.Всем следует обратить внимание на запуск инвестиции в работу, кому то нравится дешевый котлован,которым можно спекульнуть,но можно остаться с ним на многие годы и не продать,
тут иное дело,и расчет был на долгосрочку - объект после минимального марафета ушел в аренду буквально через день,после того как ушли подорожавшие до пределе мастера.
Уже возвратилось почти 5 штук.
Итого выходит,что к концу года цена инвестиции опустилась условно до 1700 у.е. за квадрат,это напомню не столица,но местные Липки и новый.

окупність 17,5 років
так собі, ні добре ні погано,
якщо і далі буде як раіше, то років через 10 можна буде продати на новому піку цін
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27222
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
flyman
А между прочим,неплохо считаете,хотя точных цифр не приводил.
На момент покупки - окупаемость была около 20 лет.
В Европе намного выше,поэтому считаю,что и это не плохо,учитывая качество объекта.
После того,как вовремя скинул евро по тем курсам вышло -окупаемость 18 плюс
Сейчас, когда почти ракетой отбилась уже пятерка баксов окупаемость уже 17.5 осталось
Износа особого не будет ,если будут арендаторы такого же качества как сейчас.
Простои - посмотрим,они неизбежны.
Рассчитываю на то,что они окупятся в какой-то момент ростом аренды от стартовой.

По этому поводу так скажу - есть правило на РН,
чем качественнее объект и локация - тем оправданнее за него переплатить,даже пусть рядом на рынке есть объекты с несравненной более быстрой окупаемостью.
Просто хороший объект - это как страховка от брендовой страховой компании, а не от дяди Васи из подворотни.

Насчет продажи - это не спекулятивная покупка ради мгновенного заработка,
мог бы купить что-нибудь с окупаемостью 12-15 лет, но не захотел.
Цель была покупка хорошего пенсионного фонда,
А пенсионные фонды - никогда не перепродаются.
Т.е. он гарантировано не станет неликвидом ни на рынке продаж,ни на рынке аренды.
Именно поэтому взять его на вторичке -удача,
а на первичке взять можно,только вот,у нас силами активистов все площадки заблокированы навсегда в центре,
так что если котлован где-то и роется в хорошем районе - цены сейчас изначально на него космос,раньше предложения несоизмеримо больше было.
Автор77
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 09.11.16
Подякував: 118 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:05

  Kostia написав:На первом этаже в оушн нет бутиков. То, что вы назвали "бутик" - скорее всего был какой-то магазин турецкой обуви с "итальянским" названием.

В следующий раз покупайте на 3 этаже (timberland, ecco, спортивные бренды (кроме спорт мастера)). Там та же обувь что и в любой другой стране под этими брендами. Единственное, что да, намного дороже чем в тех же США.


Спасиб за совет, но я раскусил Германию, теперь только здесь покупаю обувь.
Также покупаю для родственников плюс лекараства, сладости и др.
Все выходит дешевле и в качестве нет смнений.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1258
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1910 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:20

  Хомякоид написав:
  Kostia написав:На первом этаже в оушн нет бутиков. То, что вы назвали "бутик" - скорее всего был какой-то магазин турецкой обуви с "итальянским" названием.

В следующий раз покупайте на 3 этаже (timberland, ecco, спортивные бренды (кроме спорт мастера)). Там та же обувь что и в любой другой стране под этими брендами. Единственное, что да, намного дороже чем в тех же США.


Спасиб за совет, но я раскусил Германию, теперь только здесь покупаю обувь.
Также покупаю для родственников плюс лекараства, сладости и др.
Все выходит дешевле и в качестве нет смнений.

Ты, по легенде, в Германии живёшь давно и прочно
То ли студент, то ли вечный студент

Но, оказывается, легенда уже давно провалилась :)
Потому как, даже вечный студент, столько не наездится в Украину.
Конкретнее, в Киев
Даже Чабаны не помогут
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6286
З нами з: 31.08.09
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:58

  Чукча2 написав:Продавайте сейчас, в среду ФРС поднимет ставки и будет уже поздно — Bank of America.
https://www.profinance.ru/news/2021/12/ ... ameri.html

Если поднимут, будет грандиозное шоу...

вы главное не тормозите, свои "пять пачек" держите на кармане чтобы в час "Ч" прикупить 3к в РТ или тетрисе, ну типа жизнь удалась)
Прохожий
 
Повідомлень: 12580
З нами з: 05.06.13
Подякував: 816 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:05

  Автор77 написав:…..
Выудить с рынка было что-то стоящее неимоверно трудно.
Лично все-таки удалось выудить и таки скинул весь кеш,обнулился так сказать…..


А ось пост від 2.0 березня цього року.


« В принципе в сравнении не только с Испанией,но и с другими рынками,
все-таки рынок недвижимости Укрианы
похож на небольшой такой "пузырик".»

Ну шо сказати… БРАВО!!!! Ти офігенен.
Первый
 
Повідомлень: 16578
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:09

  Автор77 написав:
8.Обычно, кто в кеше - за обвал,
кто в бетоне - за вечный дорожай и ракету в космос,
чтобы морально быть на высоте и оправдать собственную инвестицию,
ну типа для адреналина.
Лично так случилось, что уже не в кеше,
но к будущему РН, и КРН в частности отношусь таки скептически,почему так объясню дальше.


Обождите, т.е. те простыни текста о неминуемом обвале недвиги, которыми вы не так давно заваливали форум, были манипуляцией, такой себе "торпедой", в надежде что кто то из прочитавших дрогнет, и отдаст свою прелесть вам с дисконтом? Нифиговый такой поворот! Продавайте срочно, цены неоправданно завышены, а я так и быть заберу, со скидкой, ваши никому не нужные метры. :shock: Капец, просто "зразковий українець"!
drevlyanin
 
Повідомлень: 687
З нами з: 01.04.20
Подякував: 339 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:13

  Setsib написав:
Bezzhenets написав:
  Первый написав: Прочитав що за рівердейл просють майже 2 кує за квадрат на етапі будуємо тин.
Це вже мхз? Нє? може це на фоні паління вартості облігацій ембрганда чи як там його прости господі назва.
Може вони безграмотні і зРадіо не читають? Тоді їм ще чучуть і капець

Не то что просют. Первый дом полностью раскуплен на пресейлах и в первые два дня продаж. Пару квартир осталось. Вот такие дела))
Застройщики уже как наперсточники у вокзала. Если так все шикарно, то почему не сделать онлайн бронирование и демонстрировать покупки народу в реальном времени. Если на этапе "поле" бегут сотни людей с чемоданами денег:)? У них рисков будет ноль. Но реальность совершенно другая...

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk

а какая реальность?
просветите нас сирых...
Прохожий
 
Повідомлень: 12580
З нами з: 05.06.13
Подякував: 816 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:17

  drevlyanin написав:
  Чукча2 написав:Продавайте сейчас, в среду ФРС поднимет ставки и будет уже поздно — Bank of America.
https://www.profinance.ru/news/2021/12/ ... ameri.html

Если поднимут, будет грандиозное шоу...


Вы всерьез полагаете, что при поднятии на 0,25 или даже 0,5 процента цены на недвигу в Киеве, ну и по этой логике во всем мире, полетят в тартарары? Тогда уж дайте и свой прогноз на сколько % обвалится.

"а чукча в чуме ждет рассвета"(с)
собственно в этом и вся логика)
Прохожий
 
Повідомлень: 12580
З нами з: 05.06.13
Подякував: 816 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9079908090819082>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4036012
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 383901
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30488
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.