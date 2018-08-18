Додано: Пон 13 гру, 2021 19:28

Привет ,господа, или здоровеньки булиДело к новому году,поэтомуесли кому интересно будет на этой недельке размещу несколько сообщений,хотелось бы поразмышлять о будущем РН, и КРН в частности,подвести некоторые итоги и забить планы на будущее так сказать.Знаю,что многие критикуют инфо по другим городам.Тут таке - по пригородам - оно не очень информативно наверное.А вот по городам нашей тройки Киев-Львов-Одесса,очевидно тенденции идентичны,поэтому любая инфо с тех рынков интересна для анализа.В лв, как и в Киеве на РН в этому году было - шабаш ведьмы.Выудить с рынка было что-то стоящее неимоверно трудно.Лично все-таки удалось выудить и таки скинул весь кеш,обнулился так сказать.Что могу сказать по этому поводу:1.Купил ли бы не этот эксклюзивный вариант, а что-то из того ,что в меню на рынке?Однозначно -нет.Дело в том, что в лв, как и в Киеве к лету рынок уже был пустой в смысле адекватных вариантов,уже тогда цены зашкаливали, так что сделка была только из-за того, что разглядел то,что не разглядели другие покупатели.2.Это центр, дом 2010 плюс, цена на момент покупки была около 1900 за 1 кв.м. с какой-то мебелью и с ремонтом, скажем так - в котором сам бы не жил, но ай-тишника запустить можно, т.е. не совсем колхоз, ну и конечно, не совдеп.Поскольку цель была чисто инвестиционная, то мне подошло.3.1900 сейчас де-факто мне бы превратились в 1750, так как складировал в евро, а оно улетело. Так что считаю,что цена покупки на моменте 1750 за 1 кв.м., учитывая,что это штучный вариант в районе типа Липок, да еще и новострой, учитывая, что лв имеет перспективы в чем то даже большие ,чем КРН ( от текущих цен) - считаю ,что инвестиция удалась.4.Всем следует обратить внимание на запуск инвестиции в работу, кому то нравится дешевый котлован,которым можно спекульнуть,но можно остаться с ним на многие годы и не продать,тут иное дело,и расчет был на долгосрочку - объект после минимального марафета ушел в аренду буквально через день,после того как ушли подорожавшие до пределе мастера.Уже возвратилось почти 5 штук.Итого выходит,что к концу года цена инвестиции опустилась условно до 1700 у.е. за квадрат,это напомню не столица,но местные Липки и новый.5.1700 - насколько понимаю это сейчас цена Галактики на этапе - конь не валялся (никому на фиг не нужные пентхаусы не в счет)6.Цены начали расти с осени 2019-го,т.е. еще до Ковида как у нас,так и на КРН.Однако,это был восстановительный оправданный рост с дна.То,что началось после начала ковидной эпопеи - ни в сказке сказать,ни пером написать.Уже когда я покупал - ценник на аналоги, ну может чуть более с качественным ремонтом в районе на новое были 2500 плюс.Сейчас за пол-года,что прошли - уже твердый трояк.А на котлован рядом - 2600 выставили,но сейчас застройщик опустил до 2300(это элитная малоэтажная малоквартирка в лучшем районе города в зелени и т.п.)Очевидно не шибко продажи пошли,а строить на что то надо.7.Это то,что было,может кто-то что-то почерпнет для инфо.Размышления о том,на каком мы этапе и что дальше ожидать в плане перспектив - краткосрочка-долгосрочка - отдельно напишу,если присутствующим это интересно будет.8.Обычно, кто в кеше - за обвал,кто в бетоне - за вечный дорожай и ракету в космос,чтобы морально быть на высоте и оправдать собственную инвестицию,ну типа для адреналина.Лично так случилось, что уже не в кеше,но к будущему РН, и КРН в частности отношусь таки скептически,почему так объясню дальше.