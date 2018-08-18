Поздравляю, уже имеем в Киеве фактически пражские цены аренды.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 гру, 2021 21:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 13 гру, 2021 21:44
та да
сегодня за 15 в прицентралье это будет студия с новым ремонтом с техникой бош/электролюкс, посудомойкой и прочими плюшками, в 2007м за $500 можно было снять макс 1к бабушатник на Сырце)
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:06
То Київ Реуса-Фейслеса.
В пересічному Києві ціни вдвічі нижчі. В 1,5 разів - точно нижчі.
Тут всі автори ж вуть в 4 к новобудах в центрі, їздять на Рол-Ройсах і літають на дирижаблях)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 гру, 2021 22:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:09
drevlyanin
https://news.finance.ua/ua/news/-/50509 ... -na-zhytlo
1.На РН и весной,и зимой уже был пузырь. Никто не мог писать ,что пузырь не может надуваться, это аксиома - пузырь может надуваться даже годами.Сейчас пузырь явно больше. Так и писал весной - небольшой такой пузырик,но если есть что по душе - покупайте и переплачивайте.
2.Покупал свой вариант грубо на 25% ниже рынка, написал об этом, при цене 2500 плюс,покупка была 1900 плюс,почему так -долго объяснять, просто покупатели не разглядели то,что разглядел я.
3.Покупал, сто раз пересчитав на калькуляторе курс евро,в котором складировал, 1-23 посчитал достойной фиксацией евро,набранного в основном значительно дешевле, вышел доп. бонус.
4.По 2500 плюс ,на небольшом пузыре, именно так я и писал, что пузырик небольшой покупать естественно не стал бы, это не есть жилье для проживания, обошелся бы, а деньги всегда можна потратить.Другое дело,кому жить негде, тому можно покупать даже при небольшом пузыре - именно так я и писал неоднократно, если место зачет, если вариант нравится - не грех и переплатить.
5.Другое дело, что сейчас надулось так,что ни место,ни "нравится" уже не спасает,слишком неадкватные цены.
6.Если брать чисто по вариантам - в 2019 у меня как и у всех было 100 плюс вариантов взять что-то нужное и полезное, но не было суммы.
7.Весной нынешнего года таких вариантов было всего 2-3, и каждый сам себе доктор и специалист, вы также запросто могли бы выудить с рынка как я и писал - то,за что не грех и переплатить если что.
Летом выскочил еще один хороший вариант - один всего,он ушел за два месяца
Недели две назад появился еще один хороший вариант, но он ушел за неделю,
иногда надо просто нажимать на газ и опередить конкурентов.
Сейчас - ноль вариантов у нас,уверен в Киеве почти то же,хотя если рыть,наверное можно что-то вырыть и сейчас.
8.Мой вариант был из категории висяков, он был фантастичен по локации и по качеству,только собственник пять лет назад поставил завышенный ценник.
За 2020- у него был один просмотр.
В начале зимы 2020-го у него пошел вал просмотров пачками, люди предчувствовали еще один прыжок.
К началу лета ,собственник набавил 20 штук,но 10 потом обратно скинул.
Все ,кто смотрел квартиру без этих 20 штук -задумались.
А я не думал,а позвонил и сказал,что к любой цене даю плюс 1 штуку.
Телефон у меня его давно был его от ОСББ,так как риелторы -муда-ки в основном и с ними трудно что то стоящее купить,в ОСББ телефон узнается без труда,если это малоквартирка.
Так и вышло ,собственник позвонил, без блефа насколько понимаю,хотя стопроцентно трудно сказать назвал сумму,которую дает реальный покупатель.
Я как и обещал накинул штуку на кофе, пришел и дал задаток.
Вот таке,так что каждый сам себе доктор и ищейка.
Еще раз повторю, у нас даже пару недель назад выскочил классный вариант однушки в местных Липках, по 1900, и самому норм.жить и для оренды супер, и не обесценится, во всяком случае если обесценится,то не сильно.
Читать и делать свои выводы - вот главное правило этого форума.
За свои инвестиции каждый сам отвечает.
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:13
Капець.
Стільки букофф!
Львівські хвальки дорвались до київського форуму.
Схоже, що людям реально нічого робити.
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Откуда у вас эти цифры?
Повторю -
две кв по 97.35м2 каждая. Вложено около 179к$ (это если считать только по проданным двум кв, т.к. одну не продавал).
Чистый доход 160к$
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Долярчик, не перекручивай факты. Человек заработал (1700-930)*120=92400
Фактически заработал, не виртуально, они у него уже были. И только потом он вложил их частично снова. Чтобы снова заработать(ИМХО - не факт, что получится).
А ты пока что вложил 16 в обещания застройщика построить конуру в опе Львова и ничего еще не получил, кроме щенячьего восторга на почве прочтения объявления ОЛХ .[/quote]
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1. Якщо людина вже витратила ті кошти(неважливо куди - чи в котлован, чи автівку купила)- то на моменті, в неї в кишені залишилось 48К за ДВА роки!
2. А тепер, людина вище - просто сказала/написала тут на форумі - без жодних ПРУФІВ/доказів!
Просто так написала!
Тому, і я можу так написати(раз тебе так понесло не в ту сторону) - що я вчора вже продав свого смарта за 36К!
Питання?
Тож не треба ля-ля!
Я ж намагався дати наближено-реальні цифри/ціни - так ні, чогось почали писати фігню!
То, або рахуємо все просто, як я в попередньому дописі порахував(з 111К - дохід 48К за ДВА роки, а з 16К - дохід 8К за ОДИН рік) - а ні, то тоді рахуємо так, що я вчора продав за 36К!
ДумайТЕ![/quote]
как думаете стоит форум того, чтобы пруфы выкладывать? ваше мнение?
Востаннє редагувалось 5396669 в Пон 13 гру, 2021 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:18
Вечір понеділка - час окуїтельних сексез-історій))) Я на днях купив собі маєток в Лондоні. Думаю, як туди добиратись.
Мабуть, продам один з своїх київських пентзаузів і куплю власний дирижабль.
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:54
viewtopic.php?f=27&t=222870&p=5355048#p5355048
Нас багато,нас не подолати.
Успіха інфо також часто інформативна - динаміка цін вона одинакова плюс мінус.
Що стосується мене, на пенсії по активам,хоча віку ще не має,тому да,інколи прориває.
Але я тут не надовго - на тиждень , почубитися трохи,потім знову перерва
Ще пару лайфхаків особистих:
1.Враховуєм, що окупність на РН впала і буде ще падати,
оренда явно завищена ,це раз, барахла - понабудовували ледь не все місто - це два,
конкуренція власників вже велика,буде ще більша, поремонтуються ті,хто купив на останній дворічній хвилі і виваляться на ринок оренди,на якому і так тіснувато.
2.А тому дехто захоче перскочити на ринок продажу, а там,не виключено низходящий тренд на роки два-три.
3.Не забуваєм,те що росте ракетою за пару місяців падає потім довго і нудно роками.
4.Палива на РН у виді доходів не має і судячи по всьому не буде, економіка знаходиться не в дуже хорошому місці, ми розумієм в якому саме.Хвиля двох років була в основном депозитна.
5.Підпорка в виді іпотеки - не зіграла, не має економічних підстав, а насильно примушувати банки займатися благодійністю - марна справа, держава і так загралася в розкидання гривни з гвинтокрила, так що шанси на дієву іпотеку під твердих 5-7% не має.
6.За панікою купівля,може в якийсь момент прийти паніка продажі, іпотечного навісу не має,але таки не у всіх кошти вкладені суто особисті.
7.Чи можна щось вихопити на такому ринку. Можна,шанси завжди є,хоча і дуже малі.
Може якась вторинка вдала прорватися,яку не розгледіли інші покупціне зрозуміли її переваг і т.п.
А от купляти по існуючим середньоринковим цінам-себе не поважати. Але це особиста думка,але не прогноз.
8.Ну і РН і гривна в одній упряжці.Особисто не вірю в стабільність нац.грошової одиниці.Забагато перекосів.
9.Чи може щось витягнути РН на рівне місце і допомогли втриматися ?
Однозначно такі шанси є,але їх ймовірність над низька.
Це стабілізація на сході повна.
Це план Маршалла для України.
Це пан олігарх виходить і говорить по своєму ТВ - "я вас більше не буду грабувати по тарифам" і т.п.
Шанси - ніякі відверто говорячи.
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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