Додано: Пон 13 гру, 2021 22:09

1.На РН и весной,и зимой уже был пузырь. Никто не мог писать ,что пузырь не может надуваться, это аксиома - пузырь может надуваться даже годами.Сейчас пузырь явно больше. Так и писал весной - небольшой такой пузырик,но если есть что по душе - покупайте и переплачивайте.2.Покупал свой вариант грубо на 25% ниже рынка, написал об этом, при цене 2500 плюс,покупка была 1900 плюс,почему так -долго объяснять, просто покупатели не разглядели то,что разглядел я.3.Покупал, сто раз пересчитав на калькуляторе курс евро,в котором складировал, 1-23 посчитал достойной фиксацией евро,набранного в основном значительно дешевле, вышел доп. бонус.4.По 2500 плюс ,на небольшом пузыре, именно так я и писал, что пузырик небольшой покупать естественно не стал бы, это не есть жилье для проживания, обошелся бы, а деньги всегда можна потратить.Другое дело,кому жить негде, тому можно покупать даже при небольшом пузыре - именно так я и писал неоднократно, если место зачет, если вариант нравится - не грех и переплатить.5.Другое дело, что сейчас надулось так,что ни место,ни "нравится" уже не спасает,слишком неадкватные цены.6.Если брать чисто по вариантам - в 2019 у меня как и у всех было 100 плюс вариантов взять что-то нужное и полезное, но не было суммы.7.Весной нынешнего года таких вариантов было всего 2-3, и каждый сам себе доктор и специалист, вы также запросто могли бы выудить с рынка как я и писал - то,за что не грех и переплатить если что.Летом выскочил еще один хороший вариант - один всего,он ушел за два месяцаНедели две назад появился еще один хороший вариант, но он ушел за неделю,иногда надо просто нажимать на газ и опередить конкурентов.Сейчас - ноль вариантов у нас,уверен в Киеве почти то же,хотя если рыть,наверное можно что-то вырыть и сейчас.8.Мой вариант был из категории висяков, он был фантастичен по локации и по качеству,только собственник пять лет назад поставил завышенный ценник.За 2020- у него был один просмотр.В начале зимы 2020-го у него пошел вал просмотров пачками, люди предчувствовали еще один прыжок.К началу лета ,собственник набавил 20 штук,но 10 потом обратно скинул.Все ,кто смотрел квартиру без этих 20 штук -задумались.А я не думал,а позвонил и сказал,что к любой цене даю плюс 1 штуку.Телефон у меня его давно был его от ОСББ,так как риелторы -муда-ки в основном и с ними трудно что то стоящее купить,в ОСББ телефон узнается без труда,если это малоквартирка.Так и вышло ,собственник позвонил, без блефа насколько понимаю,хотя стопроцентно трудно сказать назвал сумму,которую дает реальный покупатель.Я как и обещал накинул штуку на кофе, пришел и дал задаток.Вот таке,так что каждый сам себе доктор и ищейка.Еще раз повторю, у нас даже пару недель назад выскочил классный вариант однушки в местных Липках, по 1900, и самому норм.жить и для оренды супер, и не обесценится, во всяком случае если обесценится,то не сильно.Читать и делать свои выводы - вот главное правило этого форума.За свои инвестиции каждый сам отвечает.