RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9080908190829083

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 128
1. Не вище 900
15%
19
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
13%
16
5. 1301 - 1400
13%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
14
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:33

  kingkongovets написав:Ліфти на вулиці та велодоріжки: Хрещатик зміниться до невпізнання. Коли чекати змін?

https://novyny.live/kiev/lifty-na-ulits ... 3b8cgEVeCc

Ще один доказ, что кличковським шахраям плювати на проблеми міста, ремонт Хрещатика в переліку навіть не на десятому місці, розвязка на Європейській та убиті Грушевського та Володимирський узвіз набагато актуальніші ніж велодоріжки на Хрещатику.
Вибрали мера дебіла.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:42

  unicdima написав:
  kingkongovets написав:Ліфти на вулиці та велодоріжки: Хрещатик зміниться до невпізнання. Коли чекати змін?

https://novyny.live/kiev/lifty-na-ulits ... 3b8cgEVeCc

Ще один доказ, что кличковським шахраям плювати на проблеми міста, ремонт Хрещатика в переліку навіть не на десятому місці, розвязка на Європейській та убиті Грушевського та Володимирський узвіз набагато актуальніші ніж велодоріжки на Хрещатику.
Вибрали мера дебіла.
тише тише посмотрите что в рф делается и почувствуйте разницу.
https://world.segodnya.ua/world/v-rossi ... 53800.html

По приоритетам к мерии есть вопросы , в частности по Общественному транспорту на трою, но в целом все позитивно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9639
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1686 раз.
Подякували: 2458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:13

  Прохожий написав:
  hume написав:Сегодня в пределах 15-20 тысяч легко можно выбирать адекватные варианты в новостроях с современными ремонтами.

та да
сегодня за 15 в прицентралье это будет студия с новым ремонтом с техникой бош/электролюкс, посудомойкой и прочими плюшками, в 2007м за $500 можно было снять макс 1к бабушатник на Сырце)


Протестую, Ваша Честь!
В начале 2008 у меня работали плиточники с ТММ, снимали на двоих 1к бабушатный хрущ на Грекова, почти на перекреске с Ольжича, последний заезд во дворы направо (я их как-то завозил, поздно закончили). Спросил - сколько платят. 850 баксов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12491
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6417 раз.
Подякували: 3476 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:20

  rjkz написав:Протестую, Ваша Честь!
В начале 2008 у меня работали плиточники с ТММ, снимали на двоих 1к бабушатный хрущ на Грекова, почти на перекреске с Ольжича, последний заезд во дворы направо (я их как-то завозил, поздно закончили). Спросил - сколько платят. 850 баксов.

За хату 1к хрущ 850долл? Сказки какие-то, в то время 300долл тот район, ну максимум 400.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:32

  unicdima написав:
  rjkz написав:Протестую, Ваша Честь!
В начале 2008 у меня работали плиточники с ТММ, снимали на двоих 1к бабушатный хрущ на Грекова, почти на перекреске с Ольжича, последний заезд во дворы направо (я их как-то завозил, поздно закончили). Спросил - сколько платят. 850 баксов.

За хату 1к хрущ 850долл? Сказки какие-то, в то время 300долл тот район, ну максимум 400.

Вам никто не запрещает находиться в Ваших фантазиях.
Как говорит фсб-шный прапор, "докладываю".
В 2009 цены рыли дно и знакомый сдававший мини 1к на борщаге в районе Семиренко с ремонтом 80-х сокрушался, что цена упала до 300 баксов и не уверен, что по такой стоит сдавать вообще.
После кучерявых 2005-2008 это и вправду тогда казалось копейками.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12491
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6417 раз.
Подякували: 3476 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 9080908190829083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4036091
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 383918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30493
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4325)
14.12.2021 05:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.