Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ще один доказ, что кличковським шахраям плювати на проблеми міста, ремонт Хрещатика в переліку навіть не на десятому місці, розвязка на Європейській та убиті Грушевського та Володимирський узвіз набагато актуальніші ніж велодоріжки на Хрещатику. Вибрали мера дебіла.
Ще один доказ, что кличковським шахраям плювати на проблеми міста, ремонт Хрещатика в переліку навіть не на десятому місці, розвязка на Європейській та убиті Грушевського та Володимирський узвіз набагато актуальніші ніж велодоріжки на Хрещатику. Вибрали мера дебіла.
hume написав:Сегодня в пределах 15-20 тысяч легко можно выбирать адекватные варианты в новостроях с современными ремонтами.
та да сегодня за 15 в прицентралье это будет студия с новым ремонтом с техникой бош/электролюкс, посудомойкой и прочими плюшками, в 2007м за $500 можно было снять макс 1к бабушатник на Сырце)
Протестую, Ваша Честь! В начале 2008 у меня работали плиточники с ТММ, снимали на двоих 1к бабушатный хрущ на Грекова, почти на перекреске с Ольжича, последний заезд во дворы направо (я их как-то завозил, поздно закончили). Спросил - сколько платят. 850 баксов.
rjkz написав:Протестую, Ваша Честь! В начале 2008 у меня работали плиточники с ТММ, снимали на двоих 1к бабушатный хрущ на Грекова, почти на перекреске с Ольжича, последний заезд во дворы направо (я их как-то завозил, поздно закончили). Спросил - сколько платят. 850 баксов.
За хату 1к хрущ 850долл? Сказки какие-то, в то время 300долл тот район, ну максимум 400.
rjkz написав:Протестую, Ваша Честь! В начале 2008 у меня работали плиточники с ТММ, снимали на двоих 1к бабушатный хрущ на Грекова, почти на перекреске с Ольжича, последний заезд во дворы направо (я их как-то завозил, поздно закончили). Спросил - сколько платят. 850 баксов.
За хату 1к хрущ 850долл? Сказки какие-то, в то время 300долл тот район, ну максимум 400.
Вам никто не запрещает находиться в Ваших фантазиях. Как говорит фсб-шный прапор, "докладываю". В 2009 цены рыли дно и знакомый сдававший мини 1к на борщаге в районе Семиренко с ремонтом 80-х сокрушался, что цена упала до 300 баксов и не уверен, что по такой стоит сдавать вообще. После кучерявых 2005-2008 это и вправду тогда казалось копейками.